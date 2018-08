Rectora de la UPES defiende la reforma educativa

Los Mochis, Sinaloa.- A unos días de que Elba Esther Gordillo, exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, manifestara que al recuperar su libertad la reforma educativa se ha derrumbado, la rectora de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa (UPES), Alma Hortensia Olmeda Aguirre, expuso que esta reforma se tiene que debatir, pues no la considera mala.

“Yo considero que tienen que reflexionar todos los profesionales de la educación y prepararse para hacer las propuestas en materia educativa, porque nosotros creemos que la reforma educativa como tal no es mala; no es malo que los niños aprendan con libertad, de manera creativa, a través de proyectos”, manifestó.

Lee también: "Recuperé mi libertad y la reforma educativa se ha derrumbado", sentencia Elba Esther

Agregó que el asunto es que se politizó cuando se vio a la reforma educativa como una reforma laboral.

“Entonces hay que separar la cuestión académica de la cuestión laboral. La reforma se tiene que discutir, vamos poniendo en el debate. Yo creo que nadie tiene la verdad absoluta. No existen las verdades absolutas, yo creo que la educación tiene que entrar en un diálogo franco y abierto, y proponer, porque no es de una sola persona. Yo no creo en los caudillismos, creo en el colectivo para trabajar y hacer comunidad académica, y poder hacer propuestas en materia educativa”, dijo.

Lee también: Se normaliza actividad escolar en el nivel básico

Inicio de ciclo escolar

La rectora estuvo el día de ayer en la UPES, unidad Los Mochis, para inaugurar el ciclo escolar 2018-2019.

Esta universidad tiene 3 mil 600 alumnos en Los Mochis, El Fuerte y Guasave.

María Adriana Estrada Sosa, directora de UPES, unidad Los Mochis, dio la bienvenida a los estudiantes y los exhortó a que continúen con sus sueños.

“Solo les pido que mantengan altas sus aspiraciones. Ustedes serán los más beneficiados de su propio esfuerzo, pero también los más afectados de sus propias omisiones. No tengan miedo de soñar jóvenes, cosas ambicionas.”