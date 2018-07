Urbanismo, reto de la nueva administración municipal

Los Mochis, Sinaloa.- Asentamientos irregulares, problemáticas relacionadas con drenaje y agua potable, así como una gran precupación por la pérdida de las áreas verdes, constituyen los principales tópicos que involucran y deberían constituir los ejes del desarrollo en el área urbana de Ahome, manifestaron diversos expertos, empresarios, autoridades y funcionarios del municipio.

En una mesa redonda realizada por esta casa editorial con integrantes del Colegio de Arquitectos de Los Mochis, regidores y diversos actores externaron los aspectos a los que se les debe dar continuidad en la administración municipal que encabezará Guillermo Chapman.

Celeridad en trámites

La presidenta del Colegio de Arquitectos del Norte de Sinaloa, Gloria Anna Gutierréz Espinoza, subrayó que uno de los retos de este organismo consiste en la dificultad para la obtención de los permisos pertinentes de uso de suelos y otros trámites burocráticos, por lo que agilizarlos o acortarlos, permitiría “buscar la manera de trabajar y culminar con los trámites”.

“Es cuestión de ponerse de acuerdo con el municipio y platicarlo. Pudiera haber algún convenio, alguna forma, algún tiempo para darle a los fraccionadores la manera de poder regularizar con propuestas por parte del municipio”.

Gutierréz asentó que un acuerdo entre el municipio y los cuerpos de profesionistas de la construcción “permitirá acelerar la entrega de los desarrollos”.

“Tenemos una muy buena relación entre el Ayuntamiento, el Implan, colegios de arquitectos y la Japama; ahorita también se está regularizando el reglamento de construcción, que forma parte integral de la rapidez que podemos darle a los trámites”, concluyó.

Proyectos hídricos

El subgerente técnico de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama), Jairo Alfredo Soto, abundó que la paramunicipal siempre “se apegará a los principios que el municipio dicte”, por lo que deben esperar a que la Comuna dictamine la liberación de los fraccionamientos para iniciar con el aterrizaje de proyectos o intervenciones, como puede ser el remozamiento de drenajes o tuberías.

“Cuando los asentamientos ya están listos, regularizados, municipalizados y organizados, nosotros podemos aplicar recursos o la ampliación de nuestras redes. Ocupamos que el municipio nos dé luz verde, en tanto no se de esa situación, no podemos entrar, no podemos aplicar recursos”, aceptó.

El funcionario aclaró que, de acuerdo a los fraccionamientos que se van regularizando, se efectúan proyectos para solventar las necesidades.

Afirmó que las condiciones del fraccionamiento Francisco Ceballos y la colonia Renato Vega se deberían analizar apremiantemente por el Ayuntamiento. En esta última, se presentaron anteproyectos que se esperaría, agregó Alfredo Soto, “fueran revalorizados y ejecutados” prontamente. Soto anunció que los proyectos pluviales que se ejecutan hoy en Los Mochis (como el pluvial Río de Las Cañas) y otros que están por iniciar (pluvial Gabriel Leyva) deben atender a las necesidades de la población.

Trabajos de obra en Los Mochis. Foto: Archivo/ EL DEBATE

“Es resultado de las dependencias que interactuamos. En el caso de Japama, cada vez que llega un fraccionador, se enmarca dentro de las zonas de la ciudad. Siempre que se ocupa infraestructura, a la constructora se le indican los pluviales necesarios y los acompañamos hasta finalizar el desarrollo”, planteó el funcionario público.

Las presiones del agua potable para la ciudad, refirió Soto, cada vez requerirán de mayor presión para llegar al poniente de Los Mochis, por lo que hizo un llamado para atender ese apartado. “Una opción o solución que se aplica en las ciudades de mediano tamaño hacia arriba, como es el caso nuestro, es la sectorización. Hemos estado trabajando en ello, pero es cuestión de recurso, de inversión. Se ocupa recurso de los tres niveles de gobierno y somos los más interesados en llevarlo a cabo”.

Estrategias de urbanización

Por su parte, el subdirector de Planeación Urbana del Instituto Municipal de Planeación de Ahome (Implan), Gustavo Ariel Arteaga Juarez informó que Los Mochis tiene 92 mil 446 viviendas particulares, de acuerdo a los datos del Inegi, de las cuales 22 mil están desocupadas.

“Tuvo que ver con una política habitacional del gobierno federal que dio créditos a personas que no los necesitaban, y los que ocupaban no alcanzaron los créditos, por lo que fue natural el proceso de invasión, no solamente aquí sino en todo el país. Ahora, revirtieron esa política y tiene que ver con la corrección”.

Arteaga observó que la municipalización de los fraccionamientos es un proceso posterior a la compra de la casa, por lo que se deben eficientar estos trámites.

Al momento de estar municipalizado, el gobierno puede seguirle invirtiendo, son reglas básicas que te van a pedir las fuentes de los recursos y es un área en la que se deben involucrar los colegios de arquitectos.

El arquitecto planteó que los cuerpos colegiados deberán poner en las agendas de la próxima administración el financiamiento de las ciudades.“Hay que lograr que la ciudad produzca recursos para financiar obras. En otros países, cuando se hace inversión pública, se recapitalizan los valores en el proceso de venta futura de esa propiedad, es controversial pero generas plusvalía”.

Sector gubernamental

Las problemáticas analizadas (asentamientos irregulares, el drenaje y el agua potable) no detonaron durante la administración de Manuel Urquijo u Álvaro Ruelas, sino que provienen de gobiernos anteriores, añadió la regidora Dulce Ruiz Castro, y se necesitaría darle un curso correcto.

“Es un problema al que se le está buscando una solución y en conjunto con la ingeniera Claudia Félix, que es la directora de Desarrollo Urbano, se le está buscando un tratamiento para que las personas que están teniendo este tipo de situaciones se regularicen, principalmente porque no cuentan con los servicios públicos”.

Ruiz apuntó que la mejora en las condiciones de vida de los ahomenses se puede constatar en sitios como la colonia Tepeca y la colonia Ferrusquilla, no obstante recalcó la importancia de otorgar permisos a desarrolladores de vivienda con la capacidad técnica y financiera de concluir de forma óptima los fraccionamientos.

“Tiene mucho que ver el fraccionador, la constructora que no termina de hacer el proceso que se requiere para que estas personas tengan servicios de calidad, que quede bien regularizado el terreno, que también cuente con los servicios necesarios. En otros casos son invasiones, la misma gente en busca de cumplir con sus necesidades o de tener un espacio donde vivir se ha ido asentando”.

La edil priista subrayó que las administraciones siguientes “tendrán que buscar que el desarrollo de la ciudad siga adelante”.

Impacto psicológico

El psicoanalista y docente de la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO) José Trinidad Lizárraga manifestó que “las situaciones de vivienda precaria”, sumadas a condiciones económicas desfavorables, son un caldo de cultivo para sociedades disfuncionales, por lo que recomendó a las autoridades entrantes actuar con programas de prevención social en asentamientos como Las Flores, Canteras, Infonavit Morelos y Nuevo Horizonte.

“Esta situación que se forja con el abandono por parte de los gobiernos crea víctimas del sistema: gente que no tuvo acceso a la educación, que no ha sido bien atendida, con carencias alimenticias. Los círculos de miseria son caldo de cultivo para la ilegalidad”, concluyó.

CRONOLOGÍA

Agosto del 2010

Las alianzas de “peseros” y de camiones urbanos que operaban en Los Mochis concretan la “fusión” dando origen a la Alianza de Camiones Urbanos y Suburbanos de Los Mochis (Atusum).

3 de noviembre 2014

A manera de protesta, cuatro precaristas ahomenses se instalan bajo huelga de hambre en un plantón frente a las inmediaciones del Infonavit en Los Mochis, durante la administración de Arturo Duarte García.

26 de agosto 2016

Sale a la luz un acta del Cabildo en la que la administración de Arturo Duarte García permutó una serie de terrenos destinados a áreas verdes con “Grupo Mezta”, a cambio de una propiedad en las afueras de la ciudad.

2 de febrero 2017

Regidores de la oposición en el Cabildo ahomense denuncian presuntos “malos manejos de recursos” en la Japama por parte de la administración que encabezó Arturo Duarte García.

MOVILIDAD, ASENTAMIENTOS Y AGUA POTABLE

El Instituto Municipal de Planeación de Ahome (IMPLAN) es la instancia encargada de la planifiación y armonización de los proyectos urbanísticos que impactan en la municipalidad. Igualmente, la dependencia colabora con la Alianza de Transportes Urbanos y Suburbanos de Los Mochis (Atusum) para planear las rutas de camiones.