Usuarios de camión urbano aplauden que quiten estéreos

Los Mochis, Sinaloa.- Los usuarios del transporte urbano aplaudieron la medida que tomó la Dirección de Vialidad de ordenar a los choferes a retirar los estéreos y polarizados de las unidades.

De acuerdo con los pasajeros, alguno de los choferes llevan el volumen de la música tan alto que no alcanzan a escuchar cuando les piden la bajada, situación que resulta bastante molesta.

Algunos, expresaron que el polarizado también resulta incómodo, pues por la noche afecta la visibilidad y no se dan cuenta en qué punto de la ciudad va la unidad para pedir la bajada a la llegada de su destino.

“Yo aplaudo que hayan decidido quitar los estéreos de los camiones, porque los choferes ponen la música muy alta y no escuchan cuando uno pide la bajada, sobre todo, los camiones que van al 20 de Noviembre. A veces los choferes van amargados y ponen más alta la música para no escuchar”, comentó Jessica Valdez, usuaria del transporte público.

Rebeca Durán, también usuaria de los urbanos, mencionó que hace falta que quiten los estéreos y el polarizado.

“Sí está bien que quiten el polarizado de las ventanas también porque por la tarde-noche no mira uno dónde va”, expuso.

Opiniones divididas

Los choferes están de acuerdo en que se quite el polarizado de oscurecimiento muy alto, y que se deje aquel que no afecta la visibilidad, pero en cuanto a los estéreos, no todos aprobaron la medida.

“La verdad está bien que quiten el polarizado porque te tapa mucha visibilidad, no miras a los lados, no miras a los pasajeros que están parados en la puerta si está polarizada, pero el estéreo estaría bien que lo permitan en un volumen bajo, la música moderada sí está bien, pero que sea música bonita, porque muchos ponen rock pesado. Muchas veces uno anda solo y sí nos aliviana la música”, comentó Martín Orduño, chofer de camión urbano.

Por el mismo tenor, José Alvarez, también urbanero, expresó: “Si el polarizado te tapa la visibilidad, pues hay que quitarlo, pero la música sí se necesita porque a veces andamos solos”.

“Está bien que quiten los estéreos, pero los camiones con aire ocupan el polarizado para que refresque más, podría ser un polarizado medio oscuro, no muy oscuro porque se requiere que haya visibilidad para dentro del camión también”, dijo Elías Rodríguez.