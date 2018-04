Causan destrozos en el kínder de la Rubén Jaramillo

Los Mochis, Sinaloa.- A tres días de que se retome el ciclo escolar 2017-2018 en educación básica, la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) tiene registrado un plantel de educación básica vandalizado por desconocidos.

Se trata del kínder María Elena Chanes, de la colonia Rubén Jaramillo, a donde se introdujo uno o varios sujetos y causaron estragos en el edificio, informó el jefe de los Servicios Regionales de la SEPyC, Jorge Luis Heredia Arellano.

“Esto fue la semana pasada. El personal escolar no me reportó robo sino que quien o quienes se metieron hicieron algunos destrozos. Eso es lo que hasta el momento me han notificado. Ya el lunes que retomemos el ciclo escolar tendremos un balance general, aunque esperemos que no se hayan presentado más”.