Constructora pretende apoderarse de área verde

Los Mochis, Sinaloa.- En medio de gritos y hasta empujones, vecinos del fraccionamiento Mar de Cortez impidieron este jueves que la constructora Coci tomara posesión de un parque ubicado en dicho asentamiento.

Ante la presencia de maquinaria y personal de la constructora, vecinos pidieron la ayuda de Seguridad Pública. Foto: EL DEBATE

Se trata del área verde del cuadrante Leandro Valle, Mariano Escobedo, Ingenio Mochis y Villa de Cortez de un total de 5 mil metros cuadrados, de los cuales la empresa pretende dejar para parque apenas 300 metros cuadrados, denunció Aurora “N”, vecina del lugar.

Injusticia

“Nos parece injusto que venga la constructora y nos quiera robar un espacio que nos pertenece. Hablamos de 5 mil metros cuadrados y nos quiere dejar apenas un pedacito, nosotros no lo vamos a permitir”, dijo.

La empresa Coci ya derrumbó algunos juegos del parque que eran utilizados por los mismos vecinos. Foto: EL DEBATE

En ese sentido, criticó el actuar de la constructora pues indicó que esta va al lugar a trabajar durante la noche, a fin de que los vecinos de dicho asentamiento no se den cuenta.

“Hace meses comenzaron a poner aquel cerco que se ve, pero hace días cuando amaneció ya estaban estos postes que decidimos quitarlos hoy (ayer). Por qué vienen en la noche a hacer esos trabajos, es porque de seguro están haciendo mal las cosas, nos quieren quitar un espacio que nos corresponde”, abundó.

Piden ayuda

Por su parte, Yahír Miranda, vecino afectado, dijo que este terreno es una permuta que aprobó el Cabildo de la administración que encabezó Arturo Duarte García; sin embargo, piden la ayuda del alcalde Manuel Urquijo Beltrán.

“Este problema ya tiene varios años, nosotros no sabemos a dónde recurrir. Por eso pedimos que nos permita verlo el alcalde Manuel Urquijo, no queremos hablar con Juan Garibaldi ya; él nos dijo que nos iba a recibir y hasta la fecha no lo ha hecho. No podemos dejar que nos quiten este espacio”, destacó.

Cabe mencionar que este conflicto por el apoderamiento de áreas verdes por algunas constructoras ha sido recurrente durante los últimos años. El más reciente fue el suscitado en el fraccionamiento Las Canteras IV en donde los vecinos también impidieron que Mezta hiciera uso del parque.

Por último, el vecino comentó que buscarán asesoría para impedir que Coci se apropie de un espacio que, afirmó, le pertenece a las familias que viven en dicho lugar.