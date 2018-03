El tormentoso matrimonio de Lupita y su deseo de libertad

Los Mochis, Sinaloa.- La luz de la alegría no iluminó el rostro de Lupita “N” por casi 15 años. Sus días eran nublados. Llevaba una vida gris y con el miedo siempre de que llegara la noche, porque nunca sabía si al día siguiente amanecería sana y salva para atender a sus hijos.

Lupita “N” relaciona el concepto de matrimonio con la tortura, el miedo, la desolación y la desesperanza. Los golpes fueron el pan de todos los días y los abusos sexuales llegaron a tal grado que ni siquiera recuerda si alguna vez en la vida se entregó por amor.

Con la voz entrecortada, asegura haberse quitado la venda de los ojos demasiado tarde, cuando sus hijos, de 15 y 7 años, sufren problemas de lenguaje e inseguridad a causa del ambiente de violencia en el que vivieron los primeros años de su vida y que ahora necesitan acudir a terapias y escuelas especiales para superarlo.

La decisión de un divorcio, reconoce, no fue tomada por un mal golpe o una violación más, sino por la exigencia de un hombre de proveer los recursos económicos para que incluso él viviera con comodidad, después de pasear con mujeres frente a sus hijos y presumir de hacerlo porque “es hombre”.

Vida actual

Actualmente, Lupita “N” enfrenta una lucha diaria por sostener a esos seres a los que dio vida, con un trabajo donde obtiene menos de mil 500 pesos a la quincena, detrás de un mostrador de carnes frías en una tienda departamental. El estudio de secundaria de su hija mayor, con gastos de pasaje y alimentación diaria, además de la escuela especial para el menor, así como los constantes viajes a la capital del estado para que su hijo pueda recibir las terapias de lenguaje prescritas por un especialista, es su vida, de la cual asegura estar orgullosa.

“Puedo decir que estoy mejor porque tengo una boca menos que alimentar y porque puedo atender los problemas de mis hijos. Ya no hay golpes ni abusos diarios, pero estaría totalmente liberada si el padre de mis hijos dejara de molestarme”, explica Lupita “N” al reconocer que después de todo el tiempo que permaneció callada, ahora sí necesita levantar la voz y pedir ayuda.

“Necesito apoyo legal para poder defender la casa de mis hijos. Me quieren sacar de la vivienda que he sostenido con el sudor de mi frente desde que me casé”, agrega mientras espera paciente afuera del aula donde su hijo menor recibe terapias.

Orgullosa, comenta que su hija está por ingresar a la preparatoria y aunque para ella es todavía una niña, la ve cada vez más independiente.

Respecto a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Lupita dice que esta fecha ahora es diferente.

Por mis hijos salí adelante, por ellos sigo luchando, son el motor de mi vida, estoy orgullosa de mis niños y sólo por ellos doy mi vida. En este día, todas las mujeres deben saber que nadie es más importante que ellas mismas y los seres que nacieron de ellas.

Cifras

Al término de la segunda década del Siglo XXI, la violencia sigue siendo el problema que las autoridades atienden con mayor frecuencia, sobre todo la dirigida hacia las mujeres, reconoce Nora Alicia Arellano Chávez.

La directora del Instituto Municipal de las Mujeres en Ahome explica que en un trabajo conjunto con el sistema DIF, Seguridad Pública y Vicefiscalía, en Ahome se atendieron un total de 425 mujeres violentadas en el 2017, según cifras del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim).

“Tenemos una ley que fomenta la igualdad, que habla expresamente del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, mientras ese cuadro legal nos permite avanzar, nos dice al mismo tiempo que todavía tenemos varias figuras que clasifican en tipos y modalidades de violencia hacia las mujeres”, explicó.

Dijo que la violencia de género puede iniciar desde una broma hiriente, hasta un feminicidio, situación de la que nuestro municipio no está exento, pues el año pasado se registraron 8 asesinatos de mujeres clasificados así.

Señaló que se ayuda a dar seguimiento a mujeres y hombres que sufren violencia, y en convenio con diversas instituciones se aplican programas para que todas las personas que sean víctimas sean acompañados a salir de esos círculos.

“En el 2017, en Inmujeres Ahome, se atendieron 1957 personas, de ellas 1071 fueron a asistencia psicológica y 886 son los que fueron atendidos por el área jurídica y seguimos trabajando para erradicar estas cifras tan lamentables”, concluyó.

Evento

Este día se conmemora, no se celebra: regidora

El Día Internacional de la Mujer se conmemora, no se celebra, resaltó Deysi Ayala Valenzuela, presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Cabildo ahomense, durante su discurso en la colocación de la ofrenda floral en el Monumento a la Madre.

Ahí, el alcalde Manuel Urquijo Beltrán aprovechó para reconocer el esfuerzo y dedicación que las mujeres ponen siempre en sus actividades.