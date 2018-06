Sin sanar quemaduras de Yoan Isaí, el niño de Guacaporito

Los Mochis, Sinaloa.- Atrás quedaron aquellos momentos que paralizaron al municipio de Ahome en enero de este año cuando el niño Yoan Isaí, de entonces 1 año y 2 meses de edad, era enviado al Hospital Shriners para Niños Quemados de Sacramento, California, en los Estados Unidos.

Quien hoy es llamado por vecinas como el pequeño guerrero de Guacaporito iba con quemaduras de primero, segundo y tercer grado en cuello, espalda, brazos, extremidades inferiores y en la parte trasera de su cabecita producto de un incendio en uno de los cuartos de su domicilio, en la sindicatura de Higuera de Zaragoza.

Fueron dos meses de angustia y soledad por estar en un país extraño y sin ver un solo rostro conocido, recuerda Narda Doribel Cota Ortiz, mamá de Yoan, pero también con el paso del tiempo estos días se convirtieron en agradecimiento eterno a Fundación Shriners por la atención que recibió su niño en un hospital como el de Sacramento porque hoy lo puede ver crecer junto a los suyos.

El peligro ya pasó para Yoan pero las heridas tanto físicas como mentales aún no sanan en su totalidad.

Requieren de tiempo y atención, y aunque Narda está dedicada en cuerpo y alma a esta tarea, la realidad es que carece del recurso económico para proveer al niño del ambiente ideal para su recuperación completa.

20 de enero. El pasado 20 de enero, elementos de la Cruz Roja Mexicana llegaron con el niño Yoan Isaí para internarlo en el Hospital General de Los Mochis por las quemaduras que presentaba. Foto: EL DEBATE

Estancia en EEUU

Yoan permaneció del 21 de enero al 20 de marzo en el hospital extranjero y desde el momento de su arribo comenzó a ser atendido. Ya lo esperaban, rememora la joven madre, por lo que mientras ella presentaba la documentación requerida a Yoan le realizaron un lavado quirúrgico y un día después fue intervenido quirúrgicamente para reconstruirle las partes quemadas.

Explica que dentro del proceso hospitalario le injertaron piel en su espaldita y brazo izquierdo. “Se recuperó muy bien. Estuvo 15 días en terapia intensiva y luego lo tuvieron en piso”.

El 20 de marzo, cuando recibió su alta médica, con gastos pagados por el propio hospital se trasladaron de California, en los Estados Unidos, a Tijuana, en territorio mexicano. Desde ahí, con recursos propios llegaron a Guacaporito, donde fueron recibidos con alegría por su familia y vecinos. La prueba más difícil ya había pasado. Ahora el niño requería de atención y cuidados que podrían ser cubiertos sin ningún contratiempo en casa.

21 de enero, 10:00 . Ante familiares y otras personas que lo aman, Yoan era ingresado a la ambulancia de la Cruz Roja que lo llevaría al Aeropuerto de Los Mochis, de donde saldría a EE. UU. Foto: EL DEBATE

Las necesidades

Narda Doribel manifiesta que estaba esperanzada en encontrar una habitación acondicionada donde atender al pequeño Yoan de sus curaciones, tal y como se había comprometido personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Ahome a gestionarlo en la comuna el mismo día del traslado; sin embargo, agrega con tristeza que hasta el momento no ha fluido ningún apoyo del Ayuntamiento de Ahome.

Precisamente, debido a las altas temperaturas de los últimos días y a que no tienen cómo comprar un aire acondicionado para Yoan, es que tuvieron que quitarle un traje especial que dio el hospital para su tratamiento y que debía haber usado por espacio de un año para la atención de sus quemaduras.

“Sí vino gente de Didesol (Dirección de Desarrollo Social) y vieron el cuarto pero todo quedó ahí, ya no regresaron, y qué más quisiéramos nosotros tener el dinero para arreglar el cuarto que se quemó y comprar un aire para mi nieto porque tiene que usar el traje, pero está caliente y le salieron ampollas por el calor, por eso autorizaron que se lo quitaran”, señala la abuela Yudi Ortiz Armenta mientras ve las paredes negras que dejaron las llamas provocadas por el sobrecalentamiento de una resistencia en un balde de plástico con agua.

> 21 de enero, 10:20. En aproximadamente 20 minutos, la ambulancia llegó con Yoan y Narda, dejando atrás rostros angustiados y el llanto del niño Ezequiel, quien no quería separarse de su mamá. Foto: EL DEBATE

Dinero no hay, relata, es el abuelo Ezequiel Cota López quien se parte en pedazos para conseguir para el sustento diario de su familia y de sus nietos luego del divorcio de Narda. “Mi esposo dijo que mientras pudiera jamás le va a faltar el alimento a su familia, a sus nietos, y ahorita mismo está en la pizca de sandía en Chihuahua, para mandarnos dinero”.

21 de enero, 12:OO. La aeronave XA-UKF que fungió como ambulancia aérea surcó el cielo de Los Mochis rumbo al Hospital Shriners para Niños Quemados de Sacramento. Foto: EL DEBATE

Urge operación

Por si esto fuera poco, Narda explica que luego de la última cita que tuvo su hijo el pasado mayo con especialistas del hospital en Tijuana le informaron que necesitaba una nueva operación, que era urgente para que tuviera flexibilidad en su piel injertada y que se realizaría allá mismo, en Sacramento, pero para poder internarse tanto ella como su hijo requieren de visa, pues la primera ocasión, la de enero, fue un permiso especial por la urgencia de que se iniciara su tratamiento.

Ahora sí necesitamos la visa los dos pero no tenemos, y la verdad que no hay cómo juntar los más de 6 mil pesos que se necesitan para tramitarla.

Ante la delicada situación en la que se encuentra Yoan para continuar con su tratamiento, apelan al Ayuntamiento de Ahome y personas de buena voluntad para hacerse de un aire acondicionado y poder tramitar las visas. “Si no las tengo, no podremos viajar a Estados Unidos para la operación, y si mi hijo no tiene el aire acondicionado no puede usar el traje, y es indispensable para que sane”.

Quien desee apoyar a esta familia, puede comunicarse a los teléfonos 6681627480 con Yudi Ortiz Armenta, o al 6682209869 con Narda Doribel.

15 de junio. Toda la familia da gracias a Dios porque tienen a Yoan con vida. Su mamá, sus tíos y su abuela lo rodean en su casa, en Guacaporito, donde el niño y su hermano viven su infancia. Foto: EL DEBATE

ALTRUISMO

4 ahomenses se han atendido en Sacramento este año

Foto: EL DEBATE

En lo que va de este año, Fundación Shriners ha enviado cuatro casos graves a Estados Unidos de niños quemados y por fortuna todos han evolucionado positivamente, señaló el presidente de la asociación en Sinaloa.

José María Castro Acosta detalló que el último caso es el de un niño que cayó de espaldas en una olla de pozole hirviendo el pasado 10 de mayo, quien todavía convalece en el hospital estadounidense.

“A él lo están atendiendo profesionales de la salud del hospital y se le trasladó, como siempre sucede en situaciones como esta, con todos los gastos pagados por parte de la fundación”.

A los padres de familia, el presidente de Shriners en Sinaloa recomendó estar al pendiente de sus hijos incluso si son jóvenes, pues las tragedias suceden en un segundo y los accidentes en ocasiones cambian de manera radical el diario vivir de toda la familia que rodea al afectado.

Yoan es feliz en su casa, con su familia

A sus escasos 19 meses de edad, el pequeño guerrero, el niño de Guacaporito que se aferró a la vida con uñas y dientes, está lejos de saber la magnitud de la tragedia que lo envolvió y del milagro que representa para los suyos el verlo con vida. Él es feliz comiendo mangos que caen de su árbol en su casa, correteando pollos, jugando con su amado hermano, Ezequiel, y siendo consentido por sus abuelos, tíos y mamá. ¡Es tremendo!, dicen sus familiares, y aman verlo reír.

Yoan observa uno de los charcos que dejó la lluvia de Bud en su casa. Foto: EL DEBATE

Hogar. En Guacaporito, justo frente a la primaria, vive Yoan y su hermanito con su mamá, sus tíos y abuelos. Foto: EL DEBATE

Evidencia. El cuarto, igual que el día del incendio. Foto: EL DEBATE