"No obedeceré línea de nadie": Zenén Xóchihua

Los Mochis, Sinaloa.- “No obedeceré línea de nadie si llego al Congreso, sólo lo que beneficie a la ciudadanía”, expresó Zenén Xóchihua, candidato a la diputación federal por el Distrito 02 de Ahome por la coalición PAN-PRD-MC

En charla con personal de EL DEBATE, a quienes saludó para pedir el voto para el próximo 1 de julio, el exalcalde enumeró lo que hizo como presidente municipal de Ahome y como diputado local, trabajo que lo avala para ser un buen diputado federal.

¿Por qué participar en este proceso?

Vemos lo que está sucediendo en el país, las circunstancias que enfrentamos y en la legislatura asumimos a cabalidad la responsabilidad de representar los intereses de la ciudadanía, y los testimonios de nuestro trabajo lo respaldan. Desde el Congreso queremos legislar y apoyar para que le vaya bien a los productores, a los pescadores y a la educación.

¿Afectan en su campaña las pugnas internas del PAN?

No se puede tapar el sol con un dedo. El proceso al interior del partido fue accidentado y muchos no quedaron conformes, pero se tiene que trabajar en el proceso de reconciliación y tomar conciencia de que hay un objetivo superior que es que Ricardo Anaya llegue a la presidencia de la República. Mi exhorto es a tomar las cosas con madurez y que podamos seguir abonando porque no se trata del proyecto de una persona sino del partido y somos un medio para construir el México, Sinaloa y Ahome que queremos.

De llegar al Congreso, ¿cuáles son sus propuestas?

La actitud del legislador es fundamental y es no llegar a obedecer líneas de nadie. Lo que debemos hacer es ponernos en los zapatos de la sociedad al momento de tomar decisiones, porque podemos equivocarnos en la toma de decisiones, pero lo que no cambia son los motivos que nos llevan a tomar tal o cual decisión y es por ello que debemos trabajar y decidir con responsabilidad. Tenemos pendiente el tema del presupuesto al campo como primordial, la desaparición del fuero constitucional y la disminución del número de diputados, precisamente porque si lo que queremos es combatir la impunidad, entonces tenemos que generar condiciones para que nadie esté por encima de la ley.

Pendiente también la reforma electoral de fondo para ver el referéndum en el plebiscito, y la segunda vuelta para que quien llegue a gobernar el país esté legitimado por la mayoría de los votos. Tampoco podemos permitir que siga creciendo el déficit presupuestal del gobierno federal ni la deuda externa, entre muchos otros.