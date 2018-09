Retraso de la Zona 30 preocupa al comercio local

Los Mochis, Sinaloa.- La obra de la Zona 30 a simple vista presenta un retraso que mantiene en la incertidumbre a los comerciantes de la calle Guillermo Prieto, en donde se realizan los trabajos, reconoció Jorge Pimentel Iñigo.

El presidente de Canaco dijo que esta situación ha ocasionado trastornos a los comercios además del caos vial considerando que el tiempo estimado para su conclusión se está acortando y aún les falta mucho por hacer.

Está programado que la obra concluya en octubre, pero se percibe un notorio retraso. Foto: EL DEBATE

En ese sentido, consideró que uno de los factores que ha retrasado la obra pudieran ser las lluvias; sin embargo, recordó que estos trabajos ya se habían detenido hace algunas semanas.

Ante ello, solicitó al gobierno del estado y municipal pidan al constructor responsable del proyecto que lo agilice debido a que se acercan periodos importantes para el sector, pero en especial, porque la administración local está a poco más de un mes y medio para que concluya.

"Se han acercado algunos comerciantes que ya han sido afectados, el objetivo es presionar a la constructora ya que el compromiso es concluir en octubre y no se ve que se vaya a cumplir con esa fecha”.

Agregó, “el riesgo de que no se termine a tiempo ahí está, pero lo que queremos es pensar que si cumplirá la constructora, no obstante no quitaremos el dedo del renglón, pediremos a las autoridades municipales y estatales para que exijan a la constructora que le acelere a sus trabajos y cumpla con la entrega de ésta obra”, enfatizó.