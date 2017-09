Mazatlán, Sinaloa.- Médicos especialistas se reunieron para que dentro del Fin de Semana de la Salud 2017 se den a la tarea de buscar el por qué muchas jóvenes adolescentes de la zona sur de Sinaloa siguen embarazándose. Se cuestionan si la información sobre la prevención no está llegando como se debe o si se está distorsionando.

El presidente del Colegio de Ginecólogos en Mazatlán, Jorge Montoya, informó que entre los 12 y 19 años, las mujeres se encuentran más propensas a sufrir muerte materna.

“Esto nace de la inquietud de ver cómo existen cifras tan alarmantes de embarazos en adolescentes, y cuando vimos las estadísticas de lo que sucede en Sinaloa, nos dimos cuenta que las entidades con mayor problema de embarazos son Rosario y Escuinapa”, señaló.

SALUD FEMENINA

Aseguró que una de las intenciones es tratar de averiguar lo que está pasando para salir a exponer los temas.

“Algo no estamos haciendo bien y la intención es averiguar qué es lo que no está funcionando. Es evidente que las escuelas, la familia, no lo están haciendo bien.”

Asimismo, promoverán la salud femenina a través de la responsabilidad.

Foro

El pasado mes de junio la Secretaría de la Mujer informó que realizará el Foro “La Prevención del embarazo en Adolescentes”, en Guerrero.

La titular de la Secretaría de la Mujer, Rosa Inés de la O García, informó que este miércoles se instalará una Feria de la Prevención, donde participarán las dependencias que integran el Grupo Estatal de Prevención del Embarazo, quienes colocarán stands informativos en el vestíbulo del Auditorio “Sentimientos de la Nación”, lugar en el cual se llevará a cabo el foro a las 9:00 horas.

El foro será inaugurado por la presidenta del DIF Guerrero, Mercedes Calvo de Astudillo, quien dará un mensaje a los jóvenes de nivel básico y medio superior que participarán en el evento.

Imagen temática. Foto: search.creativecommons.org

Dijo que las dependencias participantes en la Feria con stands informativos son: Semujer, DIF Guerrero, COESPO, Sedesol del estado, SEG, Salud, ISSSTE, IMSS, INEGI, SAICA, Sejuve, SSP, CDI, y Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales.

La titular de la Semujer invitó a los jóvenes a participar en este foro y a reflexionar sobre la alta incidencia de adolescentes que abandonan sus estudios por quedar embarazadas y refirió que son las zonas rurales donde hay más casos.

El ponente de este foro es Alejandro Rosas Solís, especialista en el tema de salud sexual y reproductiva de los jóvenes.