1 de cada 10 usuarios pagan agua en Rosario, Sinaloa

Rosario.- Poca es la gente que paga el recibo de agua en El Rosario, estimó la gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Rosario, Rosa María Ruiz López. Solo un 10 por ciento aproximadamente está pagando el recibo de agua, se les invita a pagar el costo que es aproximadamente 90 pesos y de esta forma evitar que la deuda se acumule.

La funcionaria comentó que se está trabajando ahorita de una manera muy fuerte en la recaudación, ya que es en donde se mantiene la operatividad de la Junta, pero este desde siempre ha sido un problema grave en el municipio.

Ruiz López comentó que la gente en El Rosario es exigente pero a la hora de pagar el recibo del agua no coopera y esto pone en aprietos la operatividad de la Jumapars. “Mucha gente no le da la importancia que debería de tener, no hay cultura de pago y eso nos afecta mucho”.

Los costos

Subrayó que el agua no se cobra a la ciudadanía pero sí los costos que conlleva llevar esa agua hasta las llaves de los hogares, pues se tiene que pagar la electricidad que gastan las bombas, los materiales para la reparación de fugas y el sueldo de los trabajadores, entre otras cosas.

Se está trabajando en la recaudación y llevándose a cabo algunas medidas de restricción a los usuarios que adeudan, pues dijo, algunos domicilios adeudan mucho dinero, desde personas de bajos recursos hasta lo que tienen una buena solvencia económica.

Rosa María dijo que a se ha tenido problemas con la CFE, pues se habían hecho convenios antes de su entrada a Jumapars, mismo que se han visto en aprietos para cubrir, pues de no pagar la CFE cancela el servicio, pero al ser insuficiente la recaudación, el Ayuntamiento ha acudido al rescate.

“Estamos trabajando en la concienciación y por este medio también quiero pedirle a la gente que tomen conciencia, podemos vivir sin teléfono, puedes incluso vivir sin cable y tele pero sin agua no podemos vivir”, exclamó la funcionaria.

Rosa María señaló que un proyecto que se quiere continuar es el de la instalación de medidores para cobrar lo que realmente gastan de agua, pues existen casas que tienen fugas y estas no se arreglan; incluso, dijo que algunos hogares ya se les cobra con el medidor, pero en otras partes estos fueron quitados por los mismos ciudadanos.