10 formas en las que el Covid-19 le cambió la vida a los mazatlecos

Sinaloa.- Un año después, la pandemia de Covid-19 cambió la vida de todas las personas. Desde el primer día se privilegió la salud. Cayeron el turismo, el comercio, los servicios, y se perdieron 6 mil empleos que no se han podido recuperar en Mazatlán.

El Covid-19 ha sido considerado como la guerra sin armas, pero sí muy letal por los caídos todos los días. Este panorama generado por la emergencia sanitaria obligó a las personas y sectores productivos a implementar protocolos.

Hubo cierre de negocios, las familias se aislaron para cuidarse y proteger a los adultos mayores. Se acabaron los paseos y reuniones familiares. Pero no todo es malo hoy los ciudadanos saben cuidar su salud y ya se tienen vacunas.

Cambios

El vicepresidente de la Canaco y líder de la sección de hoteles y moteles de la Concanaco, Guillermo Romero Rodríguez, resaltó que ha sido un año atípico por la pandemia.

Los ciudadanos y los sectores productivos “nos hemos adaptado a vivir con el virus”, abundó el empresario hotelero. Los centros de hospedaje y los restaurantes mantienen estrictos protocolos sanitarios para el cuidado de los colaboradores y los turistas.

Se han automatizado algunas medidas, como el uso de gel y la toma de temperatura, por mayor seguridad para todos.

Los cambios en los protocolos de higiene en la cocina de restaurantes “nos ha hecho mas profesionales en el manejo de alimentos y los estándares de calidad se han mejorado”, apuntó el empresario.

Se desinfectan todas las áreas de los restaurantes, habitaciones y sitios de esparcimiento.

Los estrictos protocolos que se aplican han hecho de Mazatlán un destino seguro ante el turismo nacional y regional que visita el puerto. Desde la apertura se ha tenido muy buena ocupación hotelera.

El sector productivo y las familias sufrieron pérdidas por el cierre total que se dio al inicio de la pandemia. Aún la recuperación es lenta, pero lo importante es que se sigue trabajando. Hoy se han mejorado los tratamientos, ya se tiene una vacuna, que sin duda es una esperanza para todos, abundó Romero.

El comercio

Los comerciante del centro de la ciudad han cambiado su forma de trabajar y hasta sus horarios.

Mónica Castro explicó que tras la pandemia tuvieron tres meses difíciles por el cierre, y al abrir se apegaron a disposiciones sanitaria, redujeron horarios y días de trabajos.

Mientras que en casa siguen sanitizándose antes de entrar al domicilio. Al principio era motivo de asombro, hoy se ha vuelto normal. Lo que más duele es estar alejado de los adultos mayores, recaló Castro.

En el transporte urbano y de taxis ahora hay restricciones como el número de pasajeros y portar siempre el cubrebocas.

En las iglesias también se dieron cambios, resaltó el presbítero Concepción Hernández. Se han suspendido actividades, cerraron templos y ahora solo operan al 45 por ciento.

Diez formas que cambio la pandemia la vida en Mazatlán

Turismo

El turismo es una de las principales actividades del municipio que se vio afectada por la pandemia. Se reabrió al turismo a Mazatlán el 1 de julio. En estos siete meses se ha tenido buena ocupación y se reactivó el empleo. No obstante, los turisteros comerciantes y prestadores de turismo añoran el regreso de los cruceristas y de los vuelos internaciones para recibir a los visitantes de Canadá y Estados Unidos. José Luis Ríos, chofer de taxis de aeropuerto, dice que para ellos aún casi no hay trabajo.

Comercio

El cierre de comercios al inicio de la pandemia llevó a la quiebra a 6 mil negocios del centro de la ciudad, plazas comerciales y de la región sur al no tener liquidez. Las deudas con proveedores e impuestos les impidió activarse. Los que siguen activos tuvieron que recortar personal y optimizar gastos, explicó Catalina Rivas, encargada de una boutique y estética. Los negocios se han tenido que reinventar para vender lo más prioritario y de esta forma se mantienen activos, recalcó Rivas.

Esparcimiento

El Acuario Mazatlán es uno de los principales atractivos del puerto, y para ser un sitio seguro, ha tenido que trasformarse, explicó el director Pablo Rojas Zepeda. Los protocolos sanitarios incluyen tomar la temperatura a la entrada, se exige el uso de cubrebocas, los visitantes pasan por una puerta para desinfectarse, luego se lavan las manos. Las actividades se hacen con grupos reducidos y para ello se modificaron horarios. Todo el personal está protegido para cuidar su salud y la de los turistas.

Medicinas

María Rendón es ama de casa y el encierro por la pandemia no le afectó ya que no es de salir mucho de su casa. Por su salud y de su esposo han atendido las disposiciones sanitarias y esto los ha mantenido libres del virus. Lo único que ha sido difícil es el surtimiento de la recetas para tratar las patologías que ya tienen por la edad. Es derechohabiente del Issste y en algunos casos les retrasaron los fármacos. Hasta hoy no los puede valorar el especialista. Ya está registrada para la vacuna.

Transporte

Reynosa es taxista y desde la pandemia su vida cambió en todos los sentidos. Se redujeron los ingresos para el sostén de sus familia pues tienen que comprar artículos para intensificar la limpieza del vehículo y cubrebocas. Su vida es diferente, sale poco con la familia pues tienen que cuidar a los más vulnerables. Además, dejó de ir al gimnasio, primero por el cierre y ahora por la falta de ingresos. Ha sido un año difícil para todos y este lo será también, ya que la vacunación es lenta, apuntó Reynosa.

Ingresos familiares

Francisco Navarro se dedica a la venta de frutas y verduras afuera a la clínica del Issste. Tras la pandemia, sus ingresos se vieron mermados ya que las personas se encerraron en casa y no había compradores. Fueron tres meses sin ventas. Luego de empaquetar todos los productos y atender los protocolos de la autoridad sanitaria, la actividad ha empezado a mejorar. Aún sigue siendo crítica, pero al menos sale para la alimentación de su familia, expresó Navarro.

Limpieza

La higiene ha predominado en los restaurantes, pero con la pandemia, las medidas incluyen la desinfección de mesas y silla al iniciar y finalizar la jornada. Antes de que se siente un cliente, se sigue el protocolo de limpieza, y finalizar el servicio, también. Actualmente, la carta del menú es desechable, la usa el comensal y se tira. Los cubiertos se dan en bolsas selladas que le dan más seguridad al turismo y los bufets se mantienen suspendidos para reducir riesgos de contagio.

Capacitación

Flores, representante de la sección de hoteles y moteles en la Cámara de Comercio, resaltó que Mazatlán es un destino seguro y esto los hace atractivos ante los visitantes. Esto se ha logrado por los cambios que han realizado los establecimientos. Los protocolos sanitarios se han ido mejorando, de esta forma se cuida a todo el personal que está en constante capacitación. Asimismo, se cuida al turista. El sector se adapta a los cambios a lo que obligó el Covid-19.

Servicios

Díaz es zapatero y bolero en la plazuela República desde hace seis años. En el último, por la pandemia ha tenido que transformar su vida y de su familia para preservar la salud. Le teme al Covid-19 al considerarla como una guerra sin armas pero igual de letal por los caídos todos los días por el virus. Extrema cuidados en su trabajo y en casa, ha aprendido a optimizar cada peso pues el virus redujo el trabajo y los ingresos de la familia.

Familia

García es oficial de la Policía de Tránsito y la pandemia le ha cambiado su vida. Lo bueno es que sigue con empleo este año para mantener a sus hijos. Pero el coronavirus le quitó las reuniones con sus padres de los fines de semana. Esto se hizo para protegerlos por ser adultos mayores, pero duele no poder abrazarlos. Pese a que trabaja sola a un lado del palacio municipal, sabe que siempre hay riesgo de contagiarse por ello mantiene distancia con sus padres.