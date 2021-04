15 comunidades de San Ignacio tienen graves problemas de sequía: Jumapasi

Sinaloa.- El gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Ignacio, (Jumapasi), Jesús Núñez Aramburo, indicó qué este mismo fenómeno natural se vivió hace diez años, y se espera se agrave los próximos días, puesto que aún faltan más de dos meses para que se presenten las primeras lluvias, al menos indicó eso se piensa.

Añadió que los poblados que más están resintiendo el estiaje, son El Carrizal, El Platanar y Chacualtita, en San Ignacio, Sinaloa, los cuales desde hace más de dos meses se han estado abasteciendo por medio de pipas, dos veces por semana, lo que ocasiona a la Junta, un desbolso de 50 mil pesos al mes, aunado a que los equipos de bombeo al trabajar en seco se descomponen continuamente.

"Está fea la situación y aún así en dónde no se tiene aún este problema de estiaje, la gente no entiende que no debe de desperdiciar el agua, hasta se molestan porque les hacemos la recomendación, pero deben de tomar en cuenta que ese líquido que desperdician regando calles, lavando autos etcétera, después les hará falta para su uso personal, la Junta no está tan solvente para estar abasteciendo a todo el municipio, afortunadamente el alcalde Iván Báez, nos ha estado echando la mano desde el inicio del estiaje con una pipa y combustible" expresó el funcionario.

Además dijo que este problema de está generalizando en el norte del país, y que ha se hizo la gestión ante Conagua, para el apoyo de más pipas, pues al menos quince poblados más se estarán sumando a los que ya sufren la falta de agua.

Ante esto dijo hacer un llamado a toda la población a cuidar el vital líquido ya que el tiempo es incierto y no se sabe si las próximas lluvias serán igual de escasas que la temporada pasada.