6 consejos para planear una fiesta de graduación exitosa

No hay nada mejor que una gran fiesta para ponerle la cereza al pastel después de haber concluido una etapa escolar. Y para que tu celebración sea todo un éxito, los expertos en organización de eventos del Salón Real Marina de Mazatlán nos dan la siguientes recomendaciones. Ponte atento a cada detalle para que todo salga a la perfección.

LIBRE PARA BAILAR

Es un día para celebrarse, así que querrás bailar y pasar un momento ameno con tus amigos por lo cual es muy importante elegir el outfit adecuado. Sabemos que quieres vestir un atuendo que llame la atención de todos, solo procura que sea cómodo, con el cual puedas moverte y desplazarte por el salón sin problema.

QUE LE PONGAN SABOR AL AMBIENTE

Elijir un grupo musical o algún dj parece una tarea fácil pero requiere más atención de lo que crees, ya que el ambiente de la fiesta es muy importante para que todos se diviertan. Para que este punto no falle, asiste a eventos donde se presenten los grupos que tienes en mente, así los podrás ver en vivo antes de tu gran evento y elegir al que mejor te parezca.

RECUERDOS PARA SIEMPRE

Que queden plasmadas las alegrías y sonrisas de tus compañeros y amigos, para ello pueden contratar fotógrafo y videógrafo para que capten todo. No se vayan por el precio, si no por alguien que les guste su trabajo. Recuerden que algunas veces lo barato sale caro y estas experiencias no vuelven.

¿A QUIÉN INVITO?

Pensar en la lista de invitados no tiene que convertirse en un dolor de cabeza. Olvídate de compromisos u obligaciones y elige a las personas que han estado realmente apoyándote a lo largo de tus estudios y permite que celebren contigo este logro. ¡No te estreses, todos te entenderán!

BANQUETES Y BEBIDAS

Para entretener a los invitados y agradecerles su compañía las entradas son ideales mientras están en la espera de la cena. Para complacer a todos puedes optar por dulces y salados, o una mesa de postres.

En el caso del banquete elijan el menú que más se adapte a todos, por ejemplo si la mayoría gusta del pollo, que ese sea el ingrediente principal. En caso de que alguna persona no pueda comerlo por indicaciones médicas u otro caso, hacerlo saber para que puedan ofrecerle un platillo distinto. Que esta medida sea solo en situaciones realmente necesarias.

LUGAR

Por lo general, las fiestas de graduación coinciden con el verano, por eso qué mejor que pensar en un jardín. Una excelente opción es el Salón Real Marina en Mazatlán donde la comodidad de sus instalaciones y su excelente servicio les garantiza una noche inolvidable.

Y para que el tiempo no te tome por sorpresa, pon manos a la obra y aparta el lugar de tus sueños, recuerda que los mejores los reservan rápido. En Salón Real Marina están esperando tu visita o tu llamada. ¡Pregunta por sus paquetes!

Domicilio: Av.La Marina #6001, CP 82113, en Mazatlán, Sinaloa. Teléfono: 669 933 0202