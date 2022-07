70% de usuarios de Jumapae en Escuinapa no acuden a pagar su recibo de agua

Escuinapa, Sinaloa.- Hasta un 70 por ciento de morosidad es la que se tiene registrada en la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa, por lo que a partir de esta semana se implementarán nuevas estrategias de cobro informó, Manuel Acosta Salazar.

El gerente de la Jumapae comentó explicó que una situación que ha contribuido a que se eleve la morosidad en esta paramunicipal ha sido que desde hace varios años que no se emiten recibos domiciliarios, y esto hace que la gente se olvide de su adeudo.

“Por ello una de las principales acciones que vamos a emprender para recuperar la cartera vencía es el volver a emitir este documento (recibo) y hacerlo llegar a los domiciliarios que permita recordar al usuario su adeudo y la invitación para que pase a regularizarse y a cumplir con su pago por este servicio”, especificó.

Acosta Salazar dijo que normalmente la gente que acude a pagar puntualmente el servicio de agua potable es el 30 por ciento y la mayoría son personas mayores a las que por ley se les tienen que hacer descuento, pese a que en su domicilio vivan hasta diez personas y su consumo de agua sea muy elevado.

La morosidad que se tiene en la Junta es el siguiente: de los 16 mil usuarios domésticos que se tienen registrados en Jumapae, solo el 30 por ciento acude a pagar, y el 70 por ciento de los usuarios se mantienen como morosos.

“La tarifa actual es de 160 pesos, y por dar un ejemplo en un domicilio mínimo viven 4 personas, ¿cuánto da por persona? Son 40 pesos, y al mes se convierte en un peso con 40 centavos al día por persona que vive en ese casa y que utiliza el agua, y la verdad es un servicio que es muy barato y que la mayoría de los usuarios se niegan a pagar”, lamentó Acosta Salazar.

Añadió que tras un análisis ya se tiene detectado las zonas en las que no tienen agua y en las que realmente está llegando el servicio para poder exigirles que realicen su pago, por lo que actualmente se trabaja en la realización de un censo, para emitir el recibo a partir de esta semana y empezar a repartirlo.

“Estaremos analizando los resultados y si no tenemos buena respuesta con listados en mano nos iremos casa por casa a cobrar y si necesitamos ampliar nuestros horarios lo vamos hacer, nos vamos a dividir para poder dar cobertura a esos usuarios que no podemos localizar por la mañana que es cuando salen a trabajar y ahí ver los problemas reales del porqué no acuden a pagar”, indicó.

Advirtió que quienes no atiendan el llamado de la Junta para acercarse a realizar sus pagos, se procederá a reducir el servicio, ya que la ley así lo permite, pero esperan que la población responda pese a ser meses difíciles en materia recaudatoria, ya que según los archivos que se tienen los meses buenos son de diciembre a abril.

Te recomendamos leer:

La recaudación mensual que se tiene en Jumapae oscila en los 400 a 500 mil pesos, que solo alcanza para dar cobertura al pago de la energía eléctrica.