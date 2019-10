A falta de maestro, padres de familia toman kínder en Rosario

Rosario.- Padres de familia del jardín de niños, Miguel de Cervantes Saavedra tomaron el plantel para exigir un docente que les hace falta, ya que señalan sus hijos se encuentran "amontonados" en un solo salón.

Antes de la hora de entrada un poco más de una veintena de personas la mayoría mujeres, cerraron con candado el plantel y pusieron cartulinas en el portón y pared donde se podía leer las exigencias de un nuevo maestro.

Los inconformes dicen que desde el inicio de ciclo escolar se tenían 28 niños inscritos, y como desde tiempo atrás habían solicitado otro docente, en la supervisión les indicaron que tenían que tener mínimo 31 menores en el plantel.

Las madres de familia del lugar indicaron que se juntó la cantidad de niños que les habían indicado pero ahora les dijeron que tenían que juntar 5 niños más, lo que ocasionó el enojo de todos.

Foto: Pedro Quintero/EL DEBATE

"Nomás nos están dando largas y nos piden que tengamos paciencia, pero porque dicen algo y luego nos dicen otra cosa, al rato van a decir que más niños" dijo una de las presentes.

Los presentes en la manifestación dicen que todos los niños toman clases en un solo salón, aún cuando hay otra aula para que estén separados por grupo, pero desafortunadamente no hay maestro.

Acude supervisora

Hasta el lugar acudió la supervisora de la zona 52, María Berenice Chávez Zatarain, quien diálogo con los presentes por largo rato y les dijo que se mandaría una maestra interina mientras se logra que les autorizan un maestro de planta.

Foto: Pedro Quintero/EL DEBATE

Señaló que lo más importante era que los niños no perdieran de clases y pidió paciencia ya que los trámites son tardados y en ocasiones no se liberan pronto los recursos, pero con esta maestra que se les mandaran se resolverá está necesidad mientras llega la nueva docente. La profesora también pidió que manden a los niños a clases pues muchos no asisten.

Ante esta respuesta los padres acordaron llevar a los niños a clases pero si no llega la maestra que estará cubriendo mientras llega la de planta, nuevamente cerraran el plantel.