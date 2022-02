A finales de mes quedará concluida la semaforización de la Avenida Gabriel Leyva de Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- El Delegado de Vialidad y Transportes en la Mazatlán, Mario Rafael González Sánchez, dio a conocer que en este mes de febrero quedará concluida la semaforización de la Avenida Gabriel Leyva.

Hasta el momento se tienen ya en funcionamiento tres semáforos en dicha vialidad de un total de ocho que tendrá en el tramo que inicia en la calle Pedro Infante hasta concluir con la Avenida Gutiérrez Nájera.

“Se han instalado tres semáforos y estaremos activando el resto al final del mes, estamos en la espera de que nos entreguen la obra, no nos la han entregado todavía, como es una obra que se hizo en el gobierno pasado, entre el gobierno estatal como en el ayuntamiento, estamos esperando que las constructoras nos digan que ya está finiquitada, no se ha entregado esa obra, por eso no podemos tomar ni hacer nada hasta que la obra sea entregada”, comentó González Sánchez.

En el caso de los semáforos que se encuentran en mal estado, la dependencia estatal estará implementando técnicos especializados en semaforización y se está a la espera que se contraten a personal aquí en el puerto ya que hay un incremento de vialidades.

En cuanto a los convenios que se han establecido con el gobierno municipal para el apoyo de dicha semaforización siguen vigentes a pesar de que la responsabilidad cae en el gobierno del estado.