A más de 6 meses de concluida la Gabriel Leyva en Mazatlán, siguen semáforos sin funcionar

Mazatlán, Sinaloa.- A más de seis meses que quedó inaugurada la Avenida Gabriel Leyva en Mazatlán, continúa inconclusa donde además la mitad de los señalamientos electrónicos viales siguen sin funcionar de la manera adecuada.

El día 01 de febrero del presente año el Delegado de Vialidad y Transportes en Mazatlán, Mario Rafael González Sánchez, dio a conocer que dicha semaforización quedaría concluida en ese mismo mes.

“Se han instalado tres semáforos y estaremos activando el resto al final del mes, estamos en la espera de que nos entreguen la obra, no nos la han entregado todavía, como es una obra que se hizo en el gobierno pasado, entre el gobierno estatal como en el ayuntamiento, estamos esperando que las constructoras nos digan que ya está finiquitada, no se ha entregado esa obra, por eso no podemos tomar ni hacer nada hasta que la obra sea entregada”, en su momento fue lo que declaró “El Capi” Mario.

Sin embargo en un recorrido que se realizó durante el día domingo se observó que actualmente están en funcionamiento la mitad de los señalamientos viales electrónicos.

En el cruce de la Avenida Gabriel Leyva y calle Pedro Infante entre las colonias Anáhuac y Esperanza los señalamientos electrónicos instalados en dicho lugar si se encuentran en funcionamiento.

Entre la Avenida Insurgentes y Gabriel Leyva que divide a las colonias Benito Juárez y Santa Cecilia los dispositivos viales aún no se encuentran en funcionamiento a pesar de ser un cruce vial importante y donde se han registrado varios accidentes y donde durante el recorrido por poco ocurre un percance, debido a que no se respetan entre los mismos conductores y todos quieren cruzar.

Más adelante en el crucero de la Avenida Gabriel Leyva e Internacional los semáforos sí se encuentran en funcionamiento, dicho cruce vial divide a las colonias Benito Juárez y Azteca.

En el acceso para ingresar al Parque Industrial “Alfredo V. Bonfil” entre la Avenida Gabriel Leyva y Avenida Puerto Veracruz de igual manera falta que se ponga en funcionamiento dichos señalamientos electrónicos, a pesar de que también han ocurrido algunos accidentes viales y fue justamente el lugar donde se realizó el evento de inauguración de dicha vialidad.

En el cruce con la calle Del Obrero en la colonia 12 de mayo ya se encuentran instalados los dispositivos electrónicos y hace algún tiempo estuvieron en funcionamiento pero por alguna circunstancia sólo se mantiene la luz de color ámbar o amarillo de manera preventiva para los automovilistas que circulan por dicha avenida.

Finalmente en el cruce de Gabriel Leyva con Gutiérrez Nájera los señalamientos de igual manera se encuentran sin funcionar.