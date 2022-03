A mazatlecos no les da tranquilidad que el semáforo del Covid-19 esté en verde

Sinaloa.- Pese a que el estado de Sinaloa pasó al semáforo verde, los ciudadanos no están tranquilos. Aseguran que es de vital importancia no bajar la guardia y mantener los cuidados del Covid-19, como el uso de cubrebocas, usar gel antibacterial y respetar la sana distancia.

Incluso, hay personas que no creen en la disminución de casos activos, pues saben de gente que aún está contagiada o ha muerto por alguna secuela del virus.

Los mazatlecos esperan no padecer las consecuencias del carnaval. Confían en que las condiciones sanitarias ya no sean destructivas como en olas anteriores, sobre todo como en 2020.

El cambio

La Secretaría de Salud anunció el mapa del semáforo epidemiológico Covid-19 en México. Del 7 al 20 de marzo se tendrá el color verde.

Cuando se autorizó la máxima fiesta del puerto, Sinaloa estaba en color amarillo, es por eso que se implementó un estricto protocolo de salud.

“Todavía no me siento segura”: Marisela Lizárraga, Ciudadana

La verdad, no estoy segura con el supuesto cambio del semáforo. Todavía no estamos a salvo de un contagio, eso es lo malo. Que bueno que las cosas vayan mejorando.

Nosotros no debemos de bajar la guardia, todavía debemos cuidarnos, usar el cubrebocas, traer siempre gel antibacterial. Una vez estuvimos ya en semáforo verde y volvimos a repuntar con casos más fuertes. Todavía hay gente que está contagiada, que se está muriendo por las secuelas que les deja el Covid-19.

Ya tenemos más de dos años con la pandemia y no hemos podido con ella; dicen los doctores que tenemos que aprender a vivir con eso.

Ya sabemos que nos tenemos que cuidar pero yo creo que a veces aún no nos damos a la idea que todavía hay pandemia. Cuando llevo a mi hijo a la escuela le encargo mucho que se cuide, que no se baje el cubrebocas. Me da miedo mandarlo pero tienen que ir porque en la modalidad virtual se atrasaron. Esperemos que Sinaloa se mantenga así en verde y que ya no se disparen los casos activos.

“Debemos seguir con los cuidados sanitarios”: Jesús Antonio Meda, Transportista

“Hay seguir cuidándonos, esa es la realidad; no tenemos que confiarnos. No porque estamos en verde nos vamos a relajar, porque ya ha pasado, volvimos a subir. Afortunadamente, la mayoría ya estamos vacunados, tal vez eso tenga que ver que el semáforo haya avanzado a color verde.

La verdad que las jornadas de protección impulsadas por las autoridades son muy buenas porque eso nos brinda un poco de protección. Por lo menos se puede decir que estamos mejor que antes. Pero no por eso vamos a bajar la guardia.

Aun así podemos contagiarnos, eso lo sabemos todos. Lo bueno es que al parecer ya no nos va a pegar tan fuerte esa enfermedad; no nos podemos enfermar de la misma manera.

Desgraciadamente, se llevó a mucha gente en el 2020 y 2021 porque en ese entones no había vacuna. Ojalá que carnaval no nos traiga tanto contagio, que todo sea para bien y no nos traiga tantas tragedias.

En esas fechas nosotros tuvimos que salir a trabajar. Yo tengo una pulmonía, nos fue bien. Seguimos todos los protocolos que nos recomendaban las autoridades. Así con todo, tenemos que salir adelante.

“Yo me siento más seguro ahora con el cambio”: Juan Manuel Díaz, Ciudadano

Yo sí me siento más seguro con el cambio del semáforo, qué bueno que estamos en color verde. Esto quiere decir que no hubo tanto contagio en carnaval. Bueno, eso es lo que estamos esperando todos.

Todos los comerciantes tuvimos que salir esos, y todos los días, porque si no salimos a trabajar, no comemos, esa es la verdad. Muchos vivimos al día, y la verdad, la pandemia nos afectó demasiado. Entonces, cuando nos enteramos que hay cambios y evoluciones en la pandemia de manera positiva, eso representa buenas noticias para nosotros.

Tenemos que cumplir con los protocolos y todos como ciudadanos no quitarnos el tapabocas, aunque es molesto, a muchos ya nos tiene hartos. Se fatiga uno con esto, pero es por nuestra seguridad. Creo que cuando nos digan que ya no es necesario el cubrebocas, muchos nos sentiremos felices. También debemos usar el gel (antibacterial) y no andar en fiestas.

Tenemos la esperanza de que esto mejore, poco a poco esto va a tener que bajar. Las vacunas han servido de mucho, y algunos ya tienen hasta tres. Confiamos en que se mantenga así.