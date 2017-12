A paso lento va la remodelación del Faro del Crestón

Mazatlán, Sinaloa.- La remodelación que se realiza en el Faro lleva un 75 por ciento de avance, pero se observa que los trabajos van lentos. Al realizar un recorrido por la zona, se pudo observar que es muy poco el personal que labora en ese lugar. Algunos de los trabajadores comentaron que la gente que acude a laborar no aguanta porque es muy pesada la jornada. Durante el trayecto a la cima se puede observar que por partes van vaciando el colado de concreto y que muchas de las mangueras por donde irá el alumbrado público todavía no está bien puesto porque no lo han cubierto. Otro de los detalles es que en algunas zonas faltan barandales, y es un peligro para los peatones, porque podrían tropezar y caer al barranco. También se observa que algunas piedras que pegaron en los escalones se están despegando.

Carga. La arena y los ladrillos son cargados y depositados en el patio de la casa del hombre que cuida el faro. Allí concentran los materiales poco a poco.

Ruta. Albañiles vaciaban ayer el concreto en el tramo que funcionará como andador.

Daño. La piedra que colocaron en este tramo de la escalera se está despegando.

sobreesfuerzo. A paso lento, los albañiles suben los materiales para continuar con la remodelación.

Diseño.

Zona donde se construye un mirador, en lo más alto del faro.