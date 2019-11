A punto de perderse recursos de la presa Santa María, alerta Cobalpre

Escuinapa.- Los recursos de la presa Santa María que fueron asignados para aplicarse en los próximos cuatro años están a punto de perderse, ante el amparo interpuesto por comuneros, quienes exigen una mayor cantidad de dinero por sus predios.

Ismael Día Murillo, presidente del comité Baluarte-Presidio informó que es alarmante la situación que rodea al proyecto de la construcción de la presa Santa María, ya que los 500 millones asignados para 2019 se han perdido al no poderse aplicar, por el amparo que mantiene desde agosto pasado parada la construcción de esta obra hidráulica y porque los demandantes mantienen bloqueado el acceso a esta zona.

“El tema de la presa Santa María está muy grave, porque ya se han perdido los 500 millones de 2019 por no poderse aplicar y se corre el riesgo de perder los millones que se han asignado para 2020 que ascienden a mil millones y la continuidad en 2021 y 22, porque ahora un puñado de vividores, porque hay que decirles lo que son, han intervenido y han cambiado a la comunidad prometiéndoles millones de pesos”, alertó Díaz Murillo durante la toma de protesta de la conformación de Consejo Ciudadano de Codesin Escuinapa.

Explicó que como Cobalpre siempre han estado muy atentos a las negociaciones del Gobierno del Estado y del Congreso, pero con este nuevo grupo que ha secuestrado a Santa María ven que las cosas no van por buen término, el amparo que se iba a resolver el 5 de noviembre se pospuso para el día 12, pero ya se había retrasado desde septiembre, porque el recurso esta por perderse.

Ismael Día Murillo, presidente del comité Baluarte-Presidio. Foto: EL DEBATE

“Sabemos de muy buena fuente que el dinero asignado para la presa Santa María se lo van a llevar, por ello como sectores productivos y como sociedad civil, tenemos que retomar el tema fuertemente, y ejercer acciones más contundentes precisamente para salvar esta obra que es tan importante para el sur de Sinaloa”, mencionó.

Díaz Murillo informó que este jueves 21 de noviembre se realizará en punto de las 10:00 horas en la sala de cabildo de El Rosario una reunión en donde se analizará este tema tan delicado entre autoridades municipales, estatales y organizaciones que permita definir las acciones a seguir.

“Se nos está yendo el futuro para el sur de Sinaloa, no es justo que por cinco o seis vividores toda una región de arriba de 130 mil habitantes, vayamos a sufrir las consecuencias, porque sin agua no se vienen nuevas inversiones, no hay nuevos productos, cultivos y no habrá industrias, en Escuinapa y El Rosario seguiremos sufriendo por la escasez del agua, no es justo lo que nos están haciendo”, lamentó.

El presidente de Cobalpre hizo un llamado a todos los sectores productitos de los municipios de Escuinapa y El Rosario, para que se unan a este movimiento, ya que este jueves se definen las acciones a tomar para intentar rescatar el recurso que permita hacer realidad este proyecto hidráulico.

“Hacemos un grito de auxilio desesperado, porque está a punto de perderse a inversión y por ende el futuro en desarrollo del sur de Sinaloa”, puntualizó Díaz Murillo.

Emmett Soto Grave, presidente municipal descartó su presencia en la reunión para este jueves, en El Rosario, pero anunció que será su secretario Saúl Acosta Alemán, quien acudirá en su representación y se les brindará apoyo jurídico.

“Por experiencia y que hemos logrado ganarle dos amparos federales a CFE, les recomiendo analizar y luchar por la vía legal el problema de la presa Santa María, ya que el hacer manifestaciones no servirá de mucho”, planteó el presidente municipal.