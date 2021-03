A respetar medidas de seguridad en Mazatlán, pide Cruz Roja en Semana Santa 2021

Sinaloa.- El jefe operativo de Socorros en la Cruz Roja Delegación Mazatlán, Janaí Chávez Mejía comentó que hay que respetar las recomendaciones que realiza el municipio, principalmente de los elementos de los Salvavidas en caso de acudir a las playas.

“En caso de salir a las playas hay que realizar las medidas de bio seguridad correspondientes adecuadas, hay que hacer uso del cubrebocas, hay que evitar las aglomeraciones, tratar de estar en familia evitando no estar tan junto a otras gentes, es muy dificil evitar que se queden en casa por el tipo de vacaciones de Semana Santa”, mencionó

En años anteriores las atenciones pre hospitalarias que atienden los paramédicos de la Cruz Roja durante Semana Santa o Semana Mayor años anteriores han sido principalmente accidentes viales y quemaduras de aguamalas, erizos y mantarrayas, es por eso que reiteran que revisen los abanderamientos que habrá en las playas y también evitar no excederse en el límite de la distancia permitida al ingresar al mar.

En este operativo 2021 se contará con la presencia de alrededor de 25 elementos, los cuáles estarán realizando recorridos desde la zona de El Faro hasta la Avenida Atlántico y Sábalo Cerritos en la zona de La Marina Mazatlán.

Estarán 5 unidades prestando ese servicio y en caso de que las emergencias en la zona urbana de la ciudad se prestará el apoyo con alguna ambulancia y personal.

El operativo por parte de los paramédicos de la Crus Roja en la franja turística será a partir desde las 09:00 horas de la mañana hasta las 18:00 horas y esto dependerá de la afluencia que se registre en las playas.

El jefe operativo de Socorros en la Cruz Roja Delegación Mazatlán, Janaí Chávez Mejía | Foto: Víctor Torres/ Debate

Con la apertura de sólo tres playas a nível nacional entre las que se incluye a Mazatlán, el jefe operativo de Socorros de la Cruz Roja Delegación Mazatlán, comentó que se espera que los visitantes acaten las recomendaciones por parte del personal del municipio ya sea Salvavidas, Protección Civil para evitar que las atenciones se incrementen y poder tener un saldo blanco en este período vacacional.

“Esperemos y tengamos confianza en la ciudadanía que acate las disposiciones y los acuerdos del municipio, esperemos y se mantengan, no queremos incrementos en las atenciones, lo ideal sería que no se tuvieran atenciones, que la gente no saliera y se guarde, como se debe de cuidar y guardar, esperemos que no se salga de control, se tiene previsto que la gente de la mayoría de los municipios de Sinaloa pudieran venir al puerto en especial del municipio de Navolato y Culiacán por el cierre de las playas en Altata”, finalizó Janaí Chávez Mejía.