AMIC: Las obras de Mazatlán se hacen “fast track” y hay fallas

Mazatlán, Sinaloa.- Las obras para embellecer Mazatlán se hicieron “fast track”, no tienen un proyecto ejecutivo que las respalde, se hacen a cualquier costo, están en el aire . Esta falta de planeación en los proyectos y supervisión han tenido consecuencias y sobre todo fallas, aseveró el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC), Sergio Alberto Ibarra Arreola.

Lea también: ¡Ya llegó el hyperdeslizador a Mazatlán!, disfrútalo, es completamente gratis

Fallas en el malecón

La AMIC es una asociación multidisciplinaria que agrupa a profesionistas de todas las áreas. Sus integrantes han supervisado obras y han hecho señalamientos a la autoridad, pero no han visto las correcciones.

Puso de ejemplo las fallas en el malecón, pues las dimensiones de los carriles incumplen con la norma, pues hay tramos que son de 3 metros de ancho y deben ser de 3.50. Por este motivo, en ocasiones el conductor siente que lo angosto le hará sufrir un accidente al pegar en la banqueta o golpear a un vehículo.

Foto: EL DEBATE

Mientras que en el caso de las inundaciones del centro histórico, resaltó que por la rapidez solo se mejoró la imagen de la zona.

Ahí, una posible solución es la permeabilidad de los concretos, generar algunos pozos de absorción en vez de captadores de agua, para poder permear al subsuelo el líquido, abundó Ibarra.

Lea también: "La basura ya no se puede tratar a cielo abierto"

Por debajo del mar

El secretario de la AMIC, Javier Chávez Pérez, abundó en el tema y destacó que el problema es que no se tiene un drenaje pluvial, el agua se canaliza en las vialidades.

“También es importante destacar que estamos por debajo del mar y cuando sube la marea genera más problemas de inundaciones”, abundó el director de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción.

Foto: EL DEBATE

De ahí la importancia que empresas locales realicen la obra del municipio, pero sobre todo, se tenga un proyecto, planeación y supervisión mientras se trabaja, para evitar este tipo de fallas.

Temor

La obra realizada por la avenida Del Mar aun no es entregada a la autoridad.

En un recorrido por la vialidad, se dialogó con conductores y la mayoría coincidió en que luce bonito el malecón.

Pero insisten en que se vio reducido. Esto provocó que al inicio se suscitaran accidentes, recalcó Germán Tiznado.

Mientras que Sofía Núñez dice que “está chueco, hay que enderezarlo”.

Foto: EL DEBATE

El gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, y el alcalde José Joel Bouciéguez, no aceptan que hay fallas, expuso María Luisa Sánchez, quien todos los días atraviesa dos veces, y en ocasiones más, la avenida Del Mar.

Pasa el tiempo y no se acostumbra. Hay tramos en que casi no caben dos vehículos, y esto lo puede observar cualquier persona. No necesitan ser expertos para ver las fallas en este vialidad.

Has turistas de Durango que tras abrir la maxipista empezaron a venir y les gustaba porque hasta podían dejar ahí sus autos.