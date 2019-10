AMLO promete apoyos en salud, agronomía y educación

Mazatlán, Sinaloa.- En medio de porras, pero también de peticiones, fue recibido en Villa Unión el presidente Andrés Manuel López Obrador. Acudió al municipio de Mazatlán como parte de las giras que realiza por las unidades rurales del IMSS del país.

Allí habló de rescatar sistema de salud, el que, dijo, se encuentra muy deteriorado. Refirió que le dará total apoyo para favorecer a las familias que carecen de seguridad social y anuncia un programa educativo para fortalecer las escuelas en la entidad, con el apoyo del gobernador Quirino Ordaz.

El mandatario inició su discurso haciendo un recuento de los programas que se han implementado en lo que va de su gobierno, como la aplicación de los programas sociales en favor de estudiantes, que van desde la primaria hasta a nivel profesional, así como la ayuda directa a padres de niños usuarios de estancias infantiles, las pensiones a adultos mayores, personas con discapacidad y a beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Ante el presidente del país, el director del hospital rural de Villa Unión, Hilario Ismael Rubio Benítez, habló de los logros que ha tenido el nosocomio, como ser una institución modelo, la primera unidad en recibir el galardón a la calidad, el Águila Triple de Oro, y van por el Premio Platino.

Luego le habló de las necesidades, entre las que destacan la falta de médicos, cirujanos, internistas y pediatras. También es necesario mejorar la flotilla vehicular y un nuevo sistema de aire acondicionado.

Asimismo, la construcción de un albergue, ya que es uno de los hospitales que aún no cuenta con este servicio. Resaltó que el lugar donde se realizaba el evento fue donado para el albergue.

López Obrador se comprometió a construir el albergue y mejorar el hospital. Reiteró que la población sin seguridad social tiene derecho a tener el mejor servicio médico.

En el país hay 80 hospitales rurales. Este es el número 75 que visita para ver las necesidades y atender lo que se requiere. Ante los cientos de asistentes recalcó que se encontró con el peor sistema de salud y dará total apoyo a los hospitales del país para dar atención de calidad.

El gobierno invirtió 90 mil millones en la compra de medicinas y material de curación para evitar que haya escasez en cualquier hospital.

Recalcó que para atender el tratamiento para niños con cáncer, se trajeron los fármacos de Francia.

López Obrador se comprometió ante médicos y enfermeras a basificar a todos los trabajadores eventuales del Sector Salud. Hay 80 mil que son de contrato y que tienen años, pero no cuentan un certeza laboral.

Anunció que empezará la basificación de manera paulatina, para que al finalizar su gobierno, los 6 mil trabajadores que laboran de manera irregular estén basificados. Para lograr estas mejoras, aumentó el presupuesto de salud a 40 mil millones de pesos.

En el marco del evento, el presidente López Obrador anunció que habría apoyos en efectivo, el cual se entregaría de manera directa a comités integrados por padres de familia, cuyo recurso estará destinado a la construcción y mantenimiento de los planteles educativos.

El primer mandatario detalló que en Sinaloa hay 8 mil 409 escuelas en la entidad, a las que se les asignará un presupuesto que se aplicará en el inicio de cada ciclo escolar.

En el caso de escuelas de 5 a 50 alumnos, recibirán 150 mil pesos; planteles de 51 a 150 alumnos obtendrán 200 mil pesos, mientras que planteles de 151 alumnos en adelante obtendrán 500 mil pesos.

Estamos recomendando que el tesorero de ese comité sea una mujer, porque las mujeres son más honradas que los hombres; con todo respeto, que nadie se vaya a ofender, dijo el mandatario ante los aplausos del público, sobre todo del femenino, que acudió al evento.

El presidente dijo que buscará que el dinero llegue de manera directa a los comités que forme cada escuela, porque si se hace por medio del gobierno federal y luego el estatal, el recurso “no llega”, porque les dejaron “un elefante reumático y mañoso que hay que estar empujando”, al referirse al aparato democrático que dejaron en el país.

“Para este programa, son mil 153 millones de pesos. Ya tenemos lo que corresponde al gobierno federal; 576 millones que vamos a aportar y que desde este año empieza a aportarse. Le pregunté a Quirino que si le entraba y me dijo que sí. Aquí están ustedes de testigos; él va a poner, el Gobierno del Estado pondrá el 50 por ciento”, refirió López Obrador.

En el caso del sector agrícola, López Obrador indicó que se mantendrán apoyos al campo. En específico, afirmó que el Programa de Producción para el Bienestar -antes Procampo- va a seguir llegando a ejidatarios y pequeños productores.

Además, subrayó el establecimiento de precios de garantía para las cosechas. Detalló que en el caso del maíz, la tonelada se pagará en 5 mil 210 pesos; de frijol, en 14 mil 500; el trigo harinero, 5 mil 790 pesos (hasta para 100 hectáreas) y en el arroz, a 6 mil 120 pesos la tonelada. En cuanto al litro de leche, el precio será de 8.20 pesos.

En esto, afirmó que se le daría preferencia a los pequeños productores, porque “el que tiene más, sabe ya cómo hacerle” y hay que apoyar al que se quedó atrás.

“No puede haber trato igual entre desiguales, por eso vamos a empezar con pequeños productores, comprándoles a precios de garantía”, manifestó. “Se le va a pagar al campesino para que cultive su parcela. Queremos que el campesino no tenga necesidad de abandonar sus comunidades; que la migración sea opcional, no forzada; que el que se quiera ir, se vaya por gusto y no por necesidad. Queremos que haya trabajo en el campo”, afirmó el presidente.

El gobernador Quirino Ordaz Coppel le dijo al presidente Andrés Manuel López Obrador que Sinaloa apoya su política de universalización de los servicios de salud, ya que es la solución en un corto y mediano plazo para resolver ese gran problema estructural que tiene este sector.

Le recalcó que está con él y es fundamental apoyar esta política ya que es un tema de justicia ayudar a los trabajadores.

Apuntó que aquí en Sinaloa, desde el inicio, su administración se sumó al programa de compras consolidadas de medicamentos, ya que gracias a ello se puede comprar más barato, se brinda mayor cobertura y se hace de manera transparente.

Quirino resaltó que están por abrir el nuevo Hospital General de Mazatlán, lo que marcará un antes y un después. Le habló de la construcción del nuevo Hospital General de Culiacán y del nuevo Hospital Pediátrico de Sinaloa, y ya se inició la remodelación del Centro de Salud de Culiacán, que es el más viejo de Sinaloa.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, dijo que se acude a las comunidades a conocer el sentir de la gente, las necesidades del personal de salud y a trabajar con las autoridades.

Añadió que por la mejora continua en la calidad de los servicios de atención médica y la seguridad que se brinda a los pacientes, 25 hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) están certificados por el Consejo de Salubridad General, y uno de ellos es el de Villa Unión.