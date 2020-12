AMLO supervisa el reinicio de obra en la presa Santa María en Sinaloa

Sinaloa.- El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, agradeció que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya favorecido a Sinaloa con inversión para retomar las obras de la presa Santa María, la cual marcará un antes y un después en materia de desarrollo económico.

El mandatario del estado dio la bienvenida a López Obrador a Rosario a reiniciar el proyecto hidráulico, que irrigará más de 24 mil hectáreas, que beneficiará a miles de productores agrícolas del sur del estado, así como mucho beneficio para el consumo humano.

El proyecto hidroagrícola de la presa de almacenamiento Santa María se encuentra ubicado sobre el río Baluarte y su zona de riego se localiza en la planicie costera del sur de Sinaloa en la margen izquierda y derecha del río Baluarte, y su zona de influencia son los municipios de Rosario y Escuinapa.

Además de riego prioritario para 24 mil 250 hectáreas, agua en bloque para uso urbano para los municipios de Rosario y Escuinapa.

En su mensaje, el mandatario estatal dijo que ayer fue un día especial puesto que es un antes y un después, porque se le está haciendo realmente justicia al sur de Sinaloa.

“El sur de Sinaloa siempre vivió muy lastimado por el abandono que tuvo durante muchos años, donde el desarrollo fundamentalmente se iba a la zona centro y norte de nuestra entidad”, expuso.

Calificó de majestuosa y extraordinaria la obra, la cual arrancó en el 2015, pero duró detenida más de año y medio por problemas legales.

“Yo le valoro mucho presidente, y los sinaloenses, por mi conducto, que haya tenido esa voluntad de darnos la oportunidad para lograr un buen acuerdo. Mi reconocimiento a los comuneros de la presa Santa María, que se haya logrado este feliz acuerdo para poder reactivar esta obra”, señaló Ordaz en su intervención.

AMLO garantiza terminar la presa

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que su gobierno concluirá este importante proyecto a finales de 2023.

Dijo que los trabajos de la presa Santa María se reinician el lunes durante la supervisión de obra que realizó junto al gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, y el alcalde de Rosario, Manuel Pineda.

López agregó que ya se han invertido más de 2 mil millones de pesos pero se requieren de 15 mil millones para que entre en operación tanto la parte de riego como la generación de energía.

El mandatario hizo el compromiso de concluir la obra a más tardar a finales de 2023, para lo que garantizó la existencia de recursos para la obra y destacó que para 2021 ya se tiene un presupuesto autorizado, el cual se tendrá que ampliar, y que dependerá de la capacidad de ejecución que tiene la empresa que está al frente de los trabajos.

El mandatario indicó que hablarán con los mandos de la constructora ICA para que acelere los trabajos. López Obrador indicó que esta empresa también participa en otras obras del gobierno, entre ellas un tramo del Tren Maya.El presidente señaló que no faltarán los recursos para financiar esta obra, la cual saldrá de recursos del gobierno federal y no de créditos, pues insistió que en su gobierno no hay derroche, lujos ni corruptelas, por lo cual hay recursos para obras como la Santa María.

López Obrador reconoció a los comuneros afectados por la presa Santa María, quienes firmaron un convenio con el gobierno para permitir que se reiniciara el proyecto.

El presidente dijo que ha trabajado muy bien de la mano del gobierno de Quirino Ordaz y descartó que hubiesen diferencias entre el gobierno estatal y el federal. El presidente dijo que también se construirá un camino para mejorar el actual que se usa para llegar a la comunidad de Santa María y la presa, el cual es de terracería.

Tras finalizar su mensaje, el presidente López Obrador dijo sentirse contento de visitar pueblos como Santa María, a los que, refirió, llega por tierra y no en helicóptero. Este sábado visitará la presa Picachos y el acueducto Miravalles, en Mazatlán. Posteriormente viajará al municipio de San Ignacio para supervisar la carretera de San Ignacio a Tayoltita, Durango.

Más agua y energía

Durante el evento, la titular de la Conagua, Blanca Jiménez, resaltó la importancia de esta presa, pues además de atender la demanda de agua, va a generar energía eléctrica que beneficiará a más de 24 mil habitantes. Agradeció el trabajo del secretario de gobierno, José Joel Bouciéguez, quien fue parte importante de la negociación con los comuneros.

El evento se realizó bajo un túnel, donde faltó la presencia de comuneros.

Fuente: Conagua

Para entender

Presa Santa María

*Capacidad total: 980 millones de metros cúbicos.

*Altura máxima: 120 metros.

*Capacidad de irrigación: 24,250 hectáreas.

*Volumen anual de riego: 337 millones de metros cúbicos.

*Usuarios de riego beneficiados: 2,551.

*Volumen anual para uso urbano: 63 millones de metros cúbicos.

*Población beneficiada: 429,600 habitantes.

*Generación de energía eléctrica: 231 GWh por año.