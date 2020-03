Abastecen la farmacia del hospital de la Juárez 

Mazatlán.- Quedó atrás la falta de medicamentos en el hospital municipal Margarita Maza de Juárez, aseguró su director, Alfonso Sandoval Sánchez.

Señaló que el desabasto se solucionó luego de la licitación nacional de fármacos, “que se hizo de manera transparente”.

El director informó que el nosocomio se encuentra abastecido de un 85 a un 98 por ciento en fármacos. “Nosotros tenemos ahorita en la licitación 10 proveedores. Algunos son nacionales, regionales y otros locales.”

Dijo que se eligió a los proveedores que ofrecieron el menor precio.

Incumplimiento

Sin embargo, reconoció que en algunos casos hay proveedores que no están cumpliendo al 100 por ciento por fallas propias.

Explicó que estos casos son mínimos, por lo que no afecta a los pacientes de manera significativa.

Indicó que en casos de alta especialidad es cuando se presenta la falta de medicamentos.

Sanción

Sandoval Sánchez explicó el proceso en caso de que algún proveedor no surta en tiempo y forma el medicamento: “En la misma legislación especifican que si un proveedor no cumple, el siguiente va a surtir el fármaco y se penalizará a la persona que no cumple con la solicitud de medicamentos”.