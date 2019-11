Abogados: Faltan estrategias de seguridad en el país

Mazatlán, Sinaloa.- La situación del estado de derecho y seguridad pública en el país es un tema de suma importancia, debido a que se han incrementado los crímenes, los índices en robo con violencia, secuestro, entre otros delitos, que han agraviado a la sociedad durante el 2019, según señaló el presidente de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, Héctor Herrera.

Mencionó que el incremento de los índices de criminalidad y de impunidad ha afectado a la sociedad y puesto en evidencia que el Estado Mexicano no está dando una respuesta adecuada a la exigencia de la población en ese sentido.

Congreso

Durante la clausura del 17 Congreso Nacional de Abogados participaron 17 entidades federativas.

Con el tema Estado de derecho y desarrollo sostenible, tuvo una asistencia de más de 350 abogados diarios.

De ese congreso se espera poder llevar conclusiones al Gobierno Federal para contribuir a la resolución de esa problemática.

El representante nacional dijo que una de las principales preocupaciones que tiene el gremio de abogados es la falta de claridad en las estrategias de seguridad pública para las personas.

Específicamente en los temas de justicia cotidiana, por ejemplo, en cuestión de asaltos y robos en casa.

Los calificó como preocupante debido a que la información que se proporciona es muy breve o es poco creíble, lo que ocasiona un descontento generalizado.

Esto por los resultados en materia de seguridad, y por otro lado, por la falta de claridad en la información, sobre todo las estrategias de seguridad, agregó.

Falta de estrategias

El líder de abogados calificó al “jueves negro” de la ciudad de Culiacán como la gota que derramó el vaso. Lo reconoció como un hecho lamentable e importante, sin embargo, dijo que no puede reducirse el tema de seguridad a ese solo caso.

Pero sí es un reflejo, un síntoma de lo que está pasando en todo el país, señaló.

Dijo que las estrategias de seguridad que se están implementando actualmente no son las correctas o no las están implementando como deberían porque no están funcionando.