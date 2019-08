Abogados dan visto bueno a Ley de Extinción de Dominio

Mazatlán, Sinaloa.- El presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa (FAS) estatal, Julio Sergio Alvarado Andrade, se pronunció a favor de la “Ley de Extinción de Dominio”, que fue aprobada el pasado 25 julio de este año por el Congreso de la Unión.

La referida ley se define como un mecanismo mediante el cual el Estado puede perseguir los bienes de origen o destinación ilícita, a través de una vía judicial, que tiene como finalidad declarar la pérdida del derecho de propiedad de los mencionados recursos.

Visto bueno

Alvarado Andrade dijo que esta disposición favorecerá a todos, pues el inmueble que se decomise por cualquier entidad de gobierno será puesta a disposición del público en general.

En vez de mantenerlas bajo resguardo y esperar a que se destruyan, como ha estado pasando con muchos lugares aquí en el puerto, como el conocido bar ubicado en avenida Del Mar, podrá ser utilizado para algún fin y adquirido legalmente, por eso estoy con esta ley al cien por ciento, dijo.

El presidente estatal de los abogados comentó que esta ley será el filtro para que la corrupción se vaya erradicando debido a que se tendrá un control total de todo lo decomisado.

Añadió que aquellos funcionarios o trabajadores de gobierno que no estén demostrando la adquisición de sus bienes de manera legal serán juzgados. “Esta ley no va a permitir que un trabajador de gobierno o funcionario se haga rico ilícitamente, pues todos tendrán que presentar la legalidad de sus bienes. Aquí no cabe la idea de que me lo regaló un amigo o la compró por otro nombre, porque todo será confiscado, y aquel que se le descubra (un delito), será juzgado penalmente como todo ciudadano, aun así sea un gobernador”, dijo el presidente estatal de los abogados.

Trabajo en equipo

Juliuz Juárez Bonilla, presidente de la Barra de Abogados de Sinaloa, en Mazatlán, habló sobre la postura y los beneficios de esta ley y de lo que está ocurriendo con la delincuencia en el puerto.

Esta ley va a acabar con todo lo que es corrupto, desde la trata de personas hasta el huachicoleo, pues todo estará totalmente censado, mencionó.

Opinó que la inseguridad en el puerto es inquietante, que tiene el conocimiento de que hacen falta más policías, pero que eso no es un impedimento para no tener el control de la situación.

“No sé qué está pasando con la seguridad, no sé si no se estén siguiendo los protocolos correctamente o por qué ha habido tantos robos. Tengo entendido que el secretario de seguridad está al pendiente de todo, mas no sé por qué la cosas se están saliendo de control”, expresó Juliuz Juárez.

El abogado dijo que estos robos deben de investigarse de manera profunda y tanto Seguridad Pública y la Fiscalía, son instituciones que tienen que trabajar de la mano y en conjunto.