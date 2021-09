Abogados se manifiestan en Mazatlán por lentitud en los juzgados

Sinaloa.- Con pancartas en mano, el grupo de Abogados Unidos por Mazatlán se manifestaron afuera de las instalaciones de los juzgados de primera instancia del ramo familiar distrito judicial de Mazatlán debido a la lentitud en los procesos.

Los carteles tenían mensajes como "Solicitamos se acorten los tiempos de programación en las audiencias", "Sr presidente del SIJE exigimos una atención más digna al gremio de abogados", entre otros.

Los litigantes aseguran que tan solo para revisar un expediente, se les da una cita de casi 30 días después.

José Guadalupe Morales Carrillo, uno de los líderes de los abogados, explicó que la ley marca que a partir de las 72 horas ya deben de estar admitidos los acuerdos de las partes demandantes.

"Las citas tardías que nos hacen, lógicamente hacen más largo el proceso, la gente ya nos pregunta porque dura tanto mi caso", expresó Guadalupe Morales.

Además de los juzgados familiares también reportan retrasos en los civiles. En las instalaciones de los tribunales del área familiar se ventilan custodias, patria protestad de menores, divorcios, pensiones, entre otros.

Ana Rosa Tirado, señaló que las instalaciones de dichos juzgados no son las adecuadas. Dijo que no había aire acondicionado, no hay ventilación, los expedientes están perdidos y además el personal se portan de manera imprudente.