Accidentes en motos, un factor principal de muertes en Mazatlán

Sinaloa.- En Mazatlán, los accidentes en motos son uno de los principales participantes en hechos de tránsito, además de ser una principal causa de muerte. El jefe de Educación Vial, Roberto Jaime Rodríguez, comentó que de las 35 muertes que se han registrado, 15 son motociclistas.

Imprudencia

Rodríguez aseveró que las imprudencias y el ser impredecible en la vía pública, no respetar carriles, no marcar señalamientos y no usar un casco que esté certificado para salvar una vida, son parte de las causas de accidentes.

“Es importante que el motociclista aporte más a su seguridad, aporte una disciplina personal. Si usa un chaleco, rodillera, guantes, eso representa más seguridad para él; lo único que es obligatorio es el casco, lo demás es necesario para que ellos salgan con menos lesiones de un accidente, ya que es un vehículo de riesgo donde la gente va volando afuera de un vehículo”, expresó Roberto Jaime Rodríguez.

Rodríguez explicó que ese tipo de vehículos puede perder el control con mayor facilidad.

Plan de trabajo

El jefe de Educación Vial aseveró que trabaja en conjunto con la nueva administración de Vialidad para tener manuales y mensajes para motociclistas, automovilistas y padres de familia.

Destacó que es importante la concientización, pero también la ciudadanía tiene que aportar valores de respeto.

Rodríguez mencionó que si no se respeta una señal, te puede cambiar la vida, pues se puede perder desde dinero, salud y libertad.

Las cifras del Inegi arrojan que el 96.3 por ciento de accidentes vehiculares que ocurrieron en México durante el año pasado se registraron en alguna zona urbana. Además, el estado de Sinaloa fue la entidad con mayor incidencia de víctimas fatales en accidentes vehiculares, con 9 defunciones por cada 100 mil habitantes.

El Dato

Descuidos

En el puerto de Mazatlán se puede observar a los motociclistas, en su mayoría sin casco o sin ninguna protección. Además hay casos en donde viajan 3 o más personas y a exceso de velocidad.

Cifras

Sinaloa, con más fallecidos por accidentes

En 2020 se registraron 301 mil 678 accidentes de tránsito en las zonas urbanas de México, de acuerdo con el estudio Georreferenciación de Accidentes de Tránsito en Zonas Urbanas, publicado por el Inegi.

Durante ese año, uno de cada 100 eventos de tránsito correspondió a accidentes en los que se registraron pérdidas humanas, mientras que en 18 de cada 100 hubo víctimas heridas. Las entidades con mayor número de fallecidos en el lugar del accidente por cada 100 mil habitantes durante 2020 son: Sinaloa (8.8), Chihuahua (7.7), Querétaro (7.0), Sonora (6.5) y Zacatecas (5.9).