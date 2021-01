Acepta alcalde de Escuinapa, Sinaloa, que fue vacunado contra Covid-19

Escuinapa.- Tras el escándalo vivido este lunes a nivel nacional y estatal, Emmett Soto Grave, alzó la voz para decir que antes de ser alcalde de Escuinapa, Sinaloa, es médico internista que ha permanecido en la línea de fuego en la lucha contra la pandemia de Covid-19.

El presidente municipal aceptó ser parte de la lista de personas vacunadas para inmunizar contra el virus de Covid-19, ya que desde que dio inicio la pandemia ha participado muy de cerca en atender a pacientes con coronavirus, por lo que consideró como algo justo el que haya sido considerado dentro de los primeros en recibir la aplicación de la vacuna.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Soy médico que atiende a pacientes con Covid-19, no es privilegio, yo soy trabajador del hospital general que ahorita está de permiso, soy alcalde, pero también soy internista, pero me he metido a ver pacientes Covid-19, tengo riesgos igual que otros y el doctor Delgado (ex director) no ha tenido apoyo de internistas del hospital, por lo que desde que empezó la pandemia he tenido la disposición de ir a ver pacientes sin pago, sin honorarios, simplemente por ayudar a la petición y a la petición que el director me ha hecho”, justificó el mandatario municipal.

Comentó que aunado a la atención a pacientes Covid-19, como médico internista he ofrecido al personal del hospital general cursos de ventilación mecánica, que ningún otro médico lo ha hecho.

Leer más: Vacuna Covid-19 es aplicada al alcalde de Escuinapa, Sinaloa

Yo he estado en la línea de fuego, no solo en el hospital, también lo he hecho de manera privada y no le he cobrado a la gente, por eso es el motivo que vengo en la lista de vacunación, no por privilegios, sino por simple justicia porque yo he estado atendiendo pacientes Covid-19 desde que inicio la pandemia sea tarde o noche, a la hora que el director (Wilfrido Delgado) me ha requerido”, indicó.

Respecto a la inconformidad de los trabajadores del hospital general dijo; “Los trabajadores pueden decir misa, los trabajadores tienen su turno, el director y yo y personal médico lo sabe que hemos estado pendientes, así que no vamos a caer en polémica, porque aparte de ser alcalde, soy médico especialista, creo que es merecida porque atendemos a pacientes con Covid-19, porque lamentablemente en lo fuerte de la pandemia que estaba en lo mero duro nadie quería entrarle incluido algunos médicos del hospital”, señaló.

Al preguntarle sobre la aplicación de la vacuna Covid-19 a su familia dijo, “Eso sí es mitote escuinapense, en la familia mía no se ha inoculado, las vacunaciones para Covid-19, están muy restringidas y vigiladas, son tres filtros para poder vacunarse. Mi familia esperará su turno para ser vacunados”.

Leer más: Destituyen a director de Hospital de Escuinapa, Sinaloa; vacunaron contra Covid-19 al alcalde