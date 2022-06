Activistas luchan por visibilizar los derechos de la comunidad en Mazatlán

Sinaloa.- Junio es el mes del orgullo de la comunidad LGBTQ+ en Mazatlán. En este año se conmemora la decimotercera marcha. En el puerto existen activistas que buscan promover la inclusión y romper los modelos de identificación sexual, además de visibilizar los derechos de todos los que integran esta mencionada comunidad.

Los datos

Según datos del Diagnóstico Nacional sobre la Discriminación hacia Personas LGBTI en México: Derecho al trabajo, primera edición, noviembre 2018, a pesar de los esfuerzos que se realizan para derribar las múltiples construcciones sociales y prejuicios alrededor de las identidades y orientaciones sexuales, nueve de cada 10 adolescentes prefieren esconder su orientación sexual e identidad de género de su familia por miedo a que los rechacen.

Lucha constante

Los activistas de Mazatlán coinciden en que es de vital importancia mantener una lucha constante para concientizar a la sociedad, pero sobre todo a las nuevas generaciones, pues son los jóvenes los que ahora tienen una mayor información tanto en las escuelas como en las redes sociales.

Jesús Burgueño imparte pláticas de información a los jóvenes dentro de las escuelas. Dijo que su intención es que las nuevas generaciones de la comunidad LGBT no sufran lo mismo que ellos.

Hazzel Peraza, líder de la comunidad trans Mazatlán y parte del comité de Sinaloa Diverso, apoya a sus compañeros. Mencionó que las trans son de las más vulnerables. En el colectivo trans se busca brindar información sobre los hombres y mujeres transexuales.

Hoy se marcha

Hoy a las 16:30 horas se celebrará la decimotercera marcha de la comunidad LGBTTIQ+. La caminata comenzará en la explanada Sánchez Taboada, para culminar en Valentinos.

El Instituto de Cultura participará con 15 carros alegóricos, que tendrán modificaciones alusivas al evento.

El presidente de la asociación Sinaloa Diverso, Tulio Martínez, mencionó que el lema como parte de las conmemoraciones del mes del orgullo será “Libres y visibles por nuestros derechos”.

Trans Mazatlán

Empecé a informarme sobre los temas de inclusión, comencé a leer otras historias, encontré mi identidad y lucho por todos”: Hazzel Peraza Castro, Líder trans

Desde el año de 1998, Hazzel Peraza comenzó su transformación como mujer transexual, aunque desde 1996 estaba segura que ese sería su camino.

Su activismo

A Hazzel Peraza le satisface luchar por los derechos de la comunidad transgénero en Mazatlán. Se llena de alegría cuando apoya a las personas y a sus familias.

Hace cuatro años, Hazzel padeció neumonía. Después de verse al borde de la muerte, agradecida por la segunda oportunidad que le dio la vida, decidió dedicarse al activismo.

Por ello, es parte del colectivo Trans Mazatlán, el primero que surge en la ciudad.

Gracias a todas las actividades que realiza la activista, se ha percatado de que su comunidad es la más vulnerable porque todas las mujeres y hombres cuya identidad de género se diferencia de su sexo asignado al nacer tienen que pasar por una transformación.

Peraza Castro ayuda a estas personas con todo el proceso. Además, platica con las familias de los transgéneros para impulsar el reconocimiento y la aceptación. La prioridad de Hazzel es educar a la comunidad para que encuentren su identidad. Considera que los jóvenes tienen mayores oportunidades que los de su generación, pues antes era más difícil la inclusión.

LGBT Mazatlán

Siento que incluso dentro de la comunidad LGBT hay discriminación y exclusión. Viví discriminación dentro al no tener un físico normal”: Daniel Rueda, integrante comunidad

La discriminación también se vive dentro de la comunidad LGBT, así lo afirmó Daniel Rueda, integrante de esta misma, quien desde hace más de ocho años está en silla de ruedas.

Esfuerzo

Esfuerzo es la palabra que caracteriza a Daniel, es por eso que este año participará en el desfile con su silla de ruedas, para demostrarle a la sociedad que no hay límites, además de impulsar la inclusión no solo para las personas de la comunidad, también a los discapacitados. Daniel es ingeniero en diseño digital.

“Yo siento que incluso dentro de la comunidad LGBT hay discriminación y exclusión. Afortunadamente, soy profesionista y con mi pareja ya llevamos cinco años juntos, pero antes de él viví discriminación dentro (de la comunidad). Al no tener un físico normal hay rechazo.

Estar en la marcha al lado de mi pareja será un orgullo ya que romperé un estigma que hay sobre las cuestiones físicas en la comunidad tanto LGBT como la comunidad de personas con discapacidad.”

En enero del 2023, Daniel se casará con su pareja, Ricardo, esto lo llena de felicidad, pues lo podrá en Mazatlán porque el matrimonio igualitario ya es legal en Sinaloa.

Trans Mazatlán

Siempre me gusta participar, es un momento icónico de la comunidad gay. Mi comunidad me ha dado mucho y me sigue dando”: Fanny Hernández, Artista

La vida de un artista no es nada fácil, pero Fanny Hernández lo hace ver así. No solo trabaja en sus shows, también labora para Protección Civil del municipio. Desde entonces ha incrementado el número de sus seguidores.

Gratitud

Fanny es una mujer transgénero. Desde hace más de ocho años es parte de la marcha por el orgullo gay.

Fanny Lu, como la conocen en el puerto de Mazatlán, ofrece espectáculos y se viste como Gloria Trevi, Jenni Rivera, Karol G, entre otras. Cuando asiste a una de sus presentaciones deja en claro a sus clientes que su trabajo lo hace con mucho respeto.

Reconoce que hay personas que todavía desprecian a los homosexuales, pues aseguran que Dios solo creó a los hombres y a las mujeres. “Es algo que no decidimos hacerlo, uno nace con esto, y así seguiremos”, expresó.

También celebra que los jóvenes sean los que lleven la bandera de la inclusión, se relaciona con los hombres y mujeres jóvenes y le comentan que ahora ya no se expresan mal de los gays, solo ven a seres humanos, y que todos son iguales. Fanny invita a toda la sociedad a que asista a disfrutar el desfile de la comunidad.

Zona Rosa

La comunidad L es de la más vulnerables y también de las más discriminadas. Esperemos que esto se mejore, por el bien de todas y todos”: Janeth Casas, Líder lesbiana

La comunidad LGBT está conformada también por lesbianas. Janteh Casas es activista y líder de la asociación Zona Rosa. Al menos 60 mujeres la conforman, no solo de Mazatlán, también de Sinaloa y de toda la República Mexicana.

Las más vulnerables

Janeth lamentó que la comunidad L es de las más vulnerables y también de las más discriminadas. Espera que esta situación mejore.

Desde el 2013, la líder de Zona Rosa participa en las marchas de Mazatlán. También asiste a las de otros estados cada vez que su agenda se lo permite.

“Discriminación, yo creo que va seguir existiendo todavía un buen tiempo. Desafortunadamente, hay gente que todavía no entiende y no acepta que al final los derechos de nosotros como comunidad LGBT son los mismos que el resto de la sociedad”, expresó Janeth Casas. Uno de los avances más importantes, no solo para la lideresa, sino para toda la comunidad, fue la aprobación del matrimonio igualitario. Estas son las bases que necesitaban para ser más fuertes y continuar con la lucha.

Este año, el grupo de Zona Rosa participará en un carro alegórico, aunque desde el 2017 asisten a la caravana, y planean seguir en los próximos desfiles.

LGBT Sinaloa

Yo busco visibilizar los derechos de mi comunidad todo el año, no solamente el mes de junio se debe hablar del orgullo gay”: Jesús Burgueño, Activista

Para Jesús Burgueño es un honor ser parte de la lucha para obtener más derechos como parte de la sociedad. Desde hace más de 10 años se ha encargado de impartir pláticas en las escuelas con el fin de hacer conciencia en los jóvenes y que se den cuenta del valor de las personas, dejando a lado sus preferencias sexuales.

Esfuerzo

Jesús Burgueño acude a secundarias, preparatorias y universidades. También es conocido como Pelushe Stars y es drag queen.

Jesús ha participado desde la tercera marcha gay que se realizó en el puerto. También fue parte del comité Sinaloa Diverso. Además, es uno de los organizadores de la marcha que se celebrará el 30 de junio en Culiacán.

Identidad de género, que es la comunidad LGBT, cada una de las siglas, es de los temas que Jesús aborda en sus charlas. Otra de las cosas que más le satisfacen es realizar labores altruistas.

“Mi activismo no es nada más una marcha, si no es que todo el año se debe sensibilizar a las personas, somos todo el año. Qué padre sería que todos estuviéramos luchando. Sé que no todos pueden, pero los que podemos aquí estamos y seguiremos”, expresó Jesús Burgueño.

Muchachitas

La gran parte de chicas travestis, transexuales y transgéneros han sufrido el rechazo. Aún existe marginación”: Thalía Fedorova, Activista

En la comunidad LGBT también existe el altruismo. Prueba de ello es Thalía Fedorova, quien forma parte de la agrupación Muchachitas de Barrio. Esta es una plataforma con más de 20 años que se dedica hacer shows en las colonias populares de Mazatlán, con el fin de apoyar a las mujeres transexuales que tengan algún padecimiento y de escasos recursos.

Por las causas sociales

“Nosotros trabajamos por las causas sociales, como belleza con propósito, por ejemplo ayudamos a gente con cáncer, no solo de la comunidad, a todas las personas en general. Se le ayuda a gente con VIH, con pobreza extrema. Estas niñas que están conmigo les da pena salir en los antros, son las que destacamos para que se les tome en cuenta, porque Cultura siempre saca a las mismas, y no tengo nada en contra de ellas, también las quiero”, expresó Fedorova.

Las Muchachitas de Barrio participarán en el desfile del orgullo gay este sábado. El carro alegórico de este grupo será un dragón.

Te recomendamos leer:

Para Thalía, la visibilidad de los derechos de la comunidad se debe realizar desde todas las trincheras, por lo tanto, decidió destacar a las mujeres que se encuentran en colonias y no se observan en la farándula. Asegura que también merecen disfrutar este mes.