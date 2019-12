Actores de Hollywood de visita en Mazatlán

Mazatlán.- En el conocido restaurante de mariscos El Cuchupetas, ubicado en la sindicatura de Villa Unión, al sur de Mazatlán, fueron captados los actores hollywoodenses Peter Facinelli, conocido por su participación en la exitosa saga cinematográfica para adolescentes, Crepúsculo, su novia, la también actriz Lily Anne Harrison, hija del actor Gregory Harrison quien también está de visita en Sinaloa, en plan vacacional.

Fue a través de las redes sociales del mencionado restaurante que se compartieron dos fotografías de los histriones en acompañados por el propietario del lugar, Manuel Sánchez ‘El Cuchupetas’ , las tres hijas de Facinelli, producto de una relación anteior, y más familiares de los artistas.

De lo más sonrientes, frescos y accesibles se portaron los histriones y sus acompañantes quienes posaron amablemente para las instantáneas de famosos que son tan tradicionales en las paredes del restaurante.

Gregory Harrison, actor especialmente reconocible por su trabajo en la televisión y que, gracias a un tremendo carisma, conquistó a la audiencia especialmente de los años ‘80.

En 1975 estuvo en la pelicula de terror para la TV “Trilogy of Terror” y tuvo un papel no acreditado como paramédico militar en la “The New Original Wonder Woman” que después daría origen a la serie, entre otros proyectos fílmicos. En 1981 se casó con la modelo y actriz Randi Oakes (conocida por su papel de la oficial Bonnie Clark en la serue de TV “CHiPs”), con quien tiene cuatro hijos.

Peter Facinelli, Lily Anne Harrison y Gregory Harrison. Fuente: Facebook

Por su parte Peter Alexander Joseph Facinelli Jr, actor de cine y televisión estadounidense, ha tenido una variable carrera, sin embargo sus roles principales incluyen la serie de Fastlane (2002), junto a Bill Bellamy y Tiffani Thiessen y su interpretación del doctor Carlisle Cullen en la saga Crepúsculo, co-protagonizada por Robert Pattinson, Kristen Stewart y Taylor Lautner.

Además está al frente de la productora FacinelliFilms junto a su amigo Rob DeFranco y se encuentra en una relación sentimental con la también actriz Lily Anne Harrison, hija de Gregory Harrison.