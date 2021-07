Acuden adultos mayores a recibir Pensión para el Bienestar en Mazatlán

Sinaloa.- Lupita Aramburo llegó puntual al módulo que instaló el Gobierno Federal en el parque “Martiniano Carvajal”, para recibir la pensión correspondiente a adultos mayores en Mazatlán, Sinaloa.

Con cubrebocas y la debida documentación, la beneficiada por el programa “Pensión para el bienestar de los adultos mayores 2021” esperó su turno para ingresar al lugar donde era distribuido el apoyo económico.

Tras recibir una ficha, la sexagenaria ingresó al recinto donde esperó a ser llamada mientras esperaba sentada, siempre guardando la sana distancia de otros beneficiados.

Dijo que son 3 mil 100 pesos los que recibe cada 2 meses, a través de dicho programa de ayuda federal, el cual utiliza en los gastos inesperados que realiza en el hogar.

A mí se me hace bien el apoyo que nos están dando, ya que algo es algo, porque lo uno que no tiene ya con eso se ayuda y más si de pronto surgen gastos que no teníamos contemplados”.