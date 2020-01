Acusan a síndico de Teacapán de disparar a un perro y amenazar

Escuinapa.- Lázaro Jiménez Betancourt, síndico de Teacapán, podría ser destituido de su cargo al verse involucrado en un hecho violento.

Juan Carlos Natarén Ovando, director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, informó que fue a través de una llamada que ingresó a C4, que alertó a la corporación de que el síndico del puerto de Teacapán se encontraba en un domicilio con pistola en mano y buscando a una persona. Al no encontrarla, efectuó varias detonaciones y lesionó en la cola a un perro que se encontraba en el lugar.

El suceso causó indignación en los pobladores de esta pequeña comunidad costera.

Natarén Ovando dijo que acudieron a Teacapán el 31 de diciembre para brindar atención a los denunciantes, quienes procedieron en las horas posteriores a efectuar la denuncia formal ante el Ministerio Público.

Informó que Jiménez Betancourt no fue detenido y hasta el momento no ha sido localizado en su domicilio, ni tampoco en la sindicatura.

Turnan caso a la Vicefiscalía

Saúl Acosta Alemán, secretario del Ayuntamiento, informó que el caso del síndico de Teacapán ha sido turnado a la Vicefiscalía al estar involucrada un arma de fuego, y ante el Órgano Interno de Control para que se investigue a fondo este hecho que podría causarle su destitución.

“Seguridad Pública ya ha turnado el caso a la Vicefiscalía el expediente del síndico de Teacapán, (Lázaro Jiménez) para que empiecen las investigaciones, porque está involucrada un arma de fuego, por lo que son ellos los que tienen que darle seguimiento e ir con los involucrados para las investigaciones”, explicó Acosta Alemán.

Arman expediente

Por parte de la Secretaría del Ayuntamiento están conformando un expediente para turnarlo al Órgano Interno de Control, que será el encargado de dar el fallo sobre lo sucedido, si es considerado como grave, por medio del código de ética para ver qué procederá en este caso.

Respecto a si como autoridad municipal no realizarían el procedimiento para efectuar su destitución, respondió: “Queremos hacerlo con todos los elementos, para que no se pueda buscar la manera de evadir esa parte, aunque ya existe una denuncia ante el Ministerio Público. Nosotros como autoridad debemos sustentarlo bien para que no se vaya a quedar a medias y no lo reviertan, pero en este caso hay denuncia y hubo muchos testigos”.

Dijo que están muy preocupados porque Lázaro es una autoridad municipal, es la gente que los representa en Teacapán, es quien da certidumbre a los habitantes de su sindicatura, a quien acuden a solicitarle apoyo para que los proteja y pasan este tipo de situaciones.

“El mensaje para todos los síndicos y comisarios es que no porque sean la autoridad en sus poblados pueden hacer lo que ellos quieren, tienen que hacer las cosas bien, resguardar la seguridad de los habitantes, y no causar el terror, como lo sucedido en Teacapán”, puntualizó.