Acusan burocracia y lentitud para ayudar a desplazados

Mazatlán, Sinaloa.- Aunque el apoyo a desplazados por la violencia de Concordia es una prioridad para las autoridades municipales y estatales ya que así lo han externado en varias ocasiones, el movimiento MASS y la CEDH consideraron que la actuación ha sido lenta.

Se han tardado en generar las condiciones dignas y adecuadas para las familias con necesidades de vivienda, alimentación, educación, empleo y seguridad, a pesar de que Sinaloa se encuentra entre los cinco estados con mayor desplazamiento en el país debido a condiciones de inseguridad.

BUROCRACIA Y LENTITUD

El presidente del Movimiento Amplio Social Sinaloense (MASS), Miguel Ángel Ramírez Jardines, señaló que el actuar de las autoridades es una burocracia lenta, porque no se han tenido respuestas rápidas en apoyos.

“Hay un problema de burocratismo. Las autoridades deberían de resolver las situaciones de los desplazados. Bouciéguez se ha puesto en la mejor disposición, pero como que la burocracia es lenta y se obstaculizan las cosas. René, de Bienestar Social, como que no está muy de acuerdo. Tiene una actitud de rechazo, no hay respuesta respecto al albergue y lo hemos estado viendo con DIF de tal manera que seguimos esperando, pero no hay nada sobre albergues y vivienda”, lamentó.

Añadió que los avances lentos han provocado que desplazados se desesperen por las condiciones de hacinamiento y alimentación y decidan regresar a sus hogares.

RECOMENDACIÓN

José Carlos Álvarez Ortega, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sinaloa (CEDH), recordó que en 2013 se emitió la recomendación general para la atención a desplazados, en el que se ha tenido un cumplimiento parcial porque la actuación del Estado ha sido lenta a pesar de estar entre los cinco estados con mayor desplazamiento por violencia.

“El Estado ha tenido una actuación lenta en el apoyo a desplazados para atender toda esta problemática, que no es nada más el hecho del desplazamiento, sino todo lo que hay atrás, desde la inseguridad, grupos delincuenciales, pobreza, la falta de condiciones propias para una vida digna.”

Ayer se reunió con el alcalde Fernando Pucheta para impulsar la rápida actuación en este tema que es importante y urgente. Asimismo, CEDH reconoció que el principal problema es que no tiene un censo de personas desplazadas en el estado, por lo que se solicita a los ayuntamientos recabar esta información que ayudará con la iniciativa presentada en el Congreso para apoyarlos.

APOYO LENTO

Dentro de los avances de apoyos a desplazados se cuenta con la entrega de 180 despensas y faltan 27 a cargo del DIF. En vivienda sigue la propuesta de incorporarlos al presupuesto de Invies y se tendrá respuesta en enero. MASS propuso la compra de un terreno o donación de casas sin que se llegara a nada concreto. En empleo se prometió buscarles espacio en la limpieza de obras de la ciudad o de canales, pero tampoco se tiene respuesta.

AUMENTA LISTA

La asociación MASS tiene el censo de 261 familias desplazadas, que son alrededor de 500 personas, y va en aumento por llegadas de Concordia y Villa Unión.