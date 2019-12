Acusan que síndica de Mazatlán sufre violencia de género

Mazatlán.- El presidente del Partido Acción Nacional en Mazatlán, Roberto González Gutiérrez, reconoció que la síndica procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño, está siendo víctima de violencia de género por parte del alcalde Luis Guillermo Benítez Torres y el secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura.

“Sí vemos, sobre todo de parte del presidente municipal y del secretario del Ayuntamiento rasgos de violencia de género, porque para nadie son desconocidos los adjetivos que han utilizado respecto a la persona de la síndica procuradora.”

Sicólogo

González Gutiérrez señaló que incluso el alcalde le ha aconsejado a la doctora Bojórquez Mascareño que acuda con un sicólogo. “El alcalde ha tenido la osadía de quererla mandar a atenderse sicológicamente, y la verdad que eso no es más que la violencia que quiere ejercer sobre ella, respecto a la labor que ella desempeña.”

Reiteró que se trata de violencia de género sobre una de las funcionarias que ha tratado de hacer su trabajo correctamente, lo cual ha destacado en el partido al que pertenece.

EL DEBATE

“Es violencia de género ante una funcionaria pública que ha querido hacer bien las cosas. Creo que si algo ha destacado este gobierno es la participación de la síndica como una mujer congruente. Así lo catalogamos desde Acción Nacional, y la verdad, está luchando sola contra el mundo.”

Regidores

El dirigente del PAN en el municipio aclaró que por parte de los regidores no tiene registro de una actitud similar, sin embargo, existe falta de oposición, así como participación de estos mismos.

“Lo que pasa es que de los regidores, la verdad no les veo participación. Te mentiría si te dijera que he escuchado algún comentario negativo hacia la síndica, porque ni si quiera participan los regidores, no hay oposición no hay ningún tipo de solidaridad con las participaciones de la síndica, y la verdad, pues de los regidores no he tenido registro acerca de un comentario en contra de ella”, finalizó.