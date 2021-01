Adquiere Secretaría de Seguridad Pública tres vehículos y una motocicleta

Mazatlán, Sinaloa.- La Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán adquirió tres automóviles y una motocicleta con recursos propios y serán destinadas al departamento de Tránsito Municipal.

En el evento simbólico estuvieron presentes, el presidente municipal Luis Guillermo Benítez Torres, Guillermo Romero Rodríguez, Coordinador General del Consejo de Seguridad Pública, el secretario de Seguridad Pública, Juan Ramón Alfaro Gaxiola, el subdirector de Tránsito Municipal, Jesús Antonio Estrada Díaz, así como diversos funcionarios municipales.

Estas unidades se están adquiriendo con recursos propios de la misma secretaría debido al ahorro que se hizo en el 2020, además de que se están entregando a un departamento que por muchos años se encontraba abandonado, mencionó Benítez Torres.

La adquisición de las cuatro unidades tuvo un costo de $1, 311, 580.00 pesos, de los cuáles tuvieron un costó cada vehículo Chevrolet Aveo Sedán modelo 2020 de $378,000.00 pesos y la motocicleta Honda 300 modelo 2020 tuvo un costo de $177, 580.00 pesos.

Los equipos adquiridos en la dependencia. EL DEBATE

“Una vez más me llena de orgullo que otra vez hayan volteado a ver a la Secretaría de Seguridad Pública, señor presidente, el cúal ahora está volteando a la Unidad de Tránsito Municipal, lo que no se había visto en varias administraciones, una corporación que sestaba olvidada en unidades, hoy se está viendo que se está cumpliendo nuevamente dotando de estas unidades, creo yo que no son muchas pero vienen más para el bien de la Secretaría de Seguridad Pública”, mencionó Juan Ramón Alfaro Gaxiola, secretario de Seguridad Pública Municipal.

El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres. EL DEBATE

Al finalizar el acto protocolario se le abordó al alcalde muniicpal Luis Guillermo Benítez Torres para que diera a conocer en que se había ahorrado el recurso con el que se adquieron esas cuatro unidades y sólo respondió que no sabía el dato exacto pero que posteriormente se le haría llegar un informe detallado por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.