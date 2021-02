Adultos mayores de otros municipios acuden a San Ignacio, Sinaloa para aplicarse la vacuna contra Covid-19

San Ignacio, Sinaloa.- Adultos mayores de otros municipios acuden a San Ignacio, Sinaloa, para aplicarse la vacuna contra el Covid-19.

Servidores de la Nación y personal militar les han explicado que la vacuna es exclusiva para San Ignacio, pero insisten que se les debe aplicar.

Probablemente este domingo sea el último día en que se esté aplicando la vacuna contra el Covid-19 a adultos mayores del municipio de San Ignacio.

Este día se supone que era exclusivamente para vacunar a los adultos de la cabecera municipal, pero en las afueras del Palacio Municipal y la plazuela, se encuentran decenas de personas foraneas que solicitan les sea aplicada.

En la puerta del palacio la cual se encuentra resguardada por personal militar, se aglomeraron en su mayoría adultos que acuden de otros municipios, que tienen años radicando fuera y que incluso sus credenciales del INE, no tienen domicilio del municipio de San Ignacio.

Adultos mayores que viven en otros municipios se concentraron en Palacio Municipal y en la plazuela para solicitar la vacuna contra el Covid-19. Foto: Debate

Los servidores de la Nación, quienes llevan el control del programa, señalaron que la vacuna es única y exclusivamente para personas que habitan en San Ignacio, lo que se les ha explicado a los foráneos una y otra vez, pero indicaron que estos no entienden que se debe de cumplir con un protocolo, y que deben de esperar su turno, ya que la vacuna llegará a todo Sinaloa, pero en diferentes etapas.

Servidores de la Nación y personal militar han explicado a los adultos mayores que llegan de otros lugares que la vacuna es exclusiva para quienes viven en San Ignacio. Foto: Debate

"Hay personas que no piden, exigen, y no podemos romper con los lineamientos, debemos de respetar lo marca el Gobierno Federal para su aplicación, no podemos vacunar a de afuera solo porque son de aquí, pero no viven aquí, sería injusto que dejáramos a las personas de las comunidades de la zona serrana sin su dosis, y que después tengan que ir a otros municipios a aplicarsela" señalaron.

Adultos mayores en espera de ser vacunados contra el Covid-19 en San ignacio. Foto: Debate

De momento de esta inmunizando a los adultos de la cabecera, y se les ha indicado al resto que tienen que esperar hasta después de las 15:00 horas para poder darles una solución.