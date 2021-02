Adultos mayores dudan si acceden a vacuna contra Covid-19 en Mazatlán

Sinaloa.- Hay opiniones encontradas en personas mayores de 60 años en Mazatlán sobre la vacunación contra el Covid-19. La mayoría está consciente que el biológico es la mejor forma de protegerse del virus.

No obstante, María del Rosario López dice que teme que se presenten complicaciones. Se ha manejado tanto información sobre los biológicos, que da miedo que la inyecten.

Juan Martínez resaltó que le hablaron para preguntarle si aceptaba la vacuna y les dijo que no. Explicó que al inicio de la pandemia se enfermó y se recupero, “creo que ya no voy enfermar, y además dicen que hay complicaciones y que se quedan paralíticos”, expuso el señor.

Dice que tiene 80 años y prefiere seguir así, “que mi vacuna se apliquen a otra persona”.

Mientras que Jorge Mora Higuera dijo que es importante que el gobierno piense primero en los adultos mayores.

Ya registró a su madre y su tía que son adultos mayores. Ya les indicaron que irán a su domicilio. Su madre tiene dificultad para moverse y su tía es inválida.

Debemos protegernos del virus con la vacuna: carmen lejarza higuera, madre de familia

Carmen Lejarza Higuera tiene 75 años y es originaria de Mazatlán. Hasta ahora no se ha contagiado de Covid-19, su familia la cuidado.

Casi no sale de casa y toma todas medidas sanitarias para reducir riesgo de contagio.

“Tener hoy la oportunidad de vacunarme no la voy a desaprovechar. Desde el momento que recibí la llamada de Bienestar para preguntarme si aceptaba el biológico dije sí.

“En casa vive conmigo mi hermana, es adulto mayor, está postrada en cama por una parálisis y al informarle de la vacuna, no quería. Luego de tanto insistir, la convencí y ya estamos registradas.”

La autoridad les informó que les llevarán la vacuna a su domicilio por su edad y la condición de la hermana.

“Se han enfermado miles de personas y muerto familiares y amigos. Hoy se ve una pequeña luz con esta vacuna, se dicen muchas cosas pero más a favor, hay personas que ya se vacunaron y están bien, espero que pronto empiecen ya a protegernos a las personas más grandes”, abundó Carmen Lejarza Higuera quien se registró por vía telefónica el mes pasado.

Ya me registré, pero aún no decido si me vacuno: aría elena Tirado, madre de familia

María Elena Tirado tiene 65 años. Es originaria de Mazatlán y madre de familia. Aún tiene dudas si se aplica vacuna. Ya se registró al recibir la llamada de personal de Bienestar y dijo sí a la inmunización.

No obstante, no está segura de aplicarse la dosis.

“Es importante que tomen en cuenta a los adultos mayores para protegerlos primero. Pero este también provoca muchas dudas, sobre todo cuando todos los días en la televisión surgen opiniones a favor y en contra, y mi temor es que la sustancia me haga reacción”, recalcó Tirado.

“Es casi un año, de tantos cuidados para protegerse del virus, hasta el día de hoy estoy libre del virus. Hay familiares y amigos que han enfermado, otros han muerto. Esto duele pero me siento bendecida por haber librado el virus.

Por ello, al recibir la llamada para el registro dije sí, pero aun hay unas semanas para analizar si dejo que me vacunen.

“Es una decisión que tomaré junto con mi familia, ya que la autoridad indicó que en marzo es cuando empezaran a aplicar la vacuna contra Covid”, expuso María Elena.

Temo complicaciones a la vacuna Covid-19: María del rosario lópez, madre de familia

María del Rosario López es originaria de Mazatlán, acaba de cumplir 81 años y se siente bendecida por estar bien.

Es diabética pero tiene controlada su afección y hasta ahora no quiere vacunarse contra el Covid-19.

“Por mi mal crónico creo que hay riesgo con la vacuna y prefiero no exponerme. Hasta ahora he estado en medio del fuego y no me he contagiado.

Todos mis vecinos, e incluso personas más jóvenes se han enfermado y la han librado, a excepción de un señor que estaba por cumplir los 100 años “, abundó María del Rosario.

“Desde que inició la pandemia estoy al día en toda la información que surge aquí y en otros países, y hay muchas versiones sobre la famosa vacuna, algunas a favor y otras en contra.

Por ello mi indecisión, en especial por mi condición de diabética.

Algo similar ocurrió cuando la influenza, me negaba a vacunar y un día acudí al Seguro Social a consulta y me convencieron de vacunarme. Hoy, con el Covid-19, aún está en proceso de registro y todavía no subo mis datos porque me resisto a vacunarme, pero mañana no sé si cambie de opinión”, dijo López.