Adultos mayores tienen que salir a trabajar en Mazatlán pese a Covid-19

Sinaloa.- Pese a la crítica situación que se vive por la contingencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, los adultos mayores no tienen otra opción más que salir a trabajar en Mazatlán.

Algunos tienen que llevar un sustento a su hogar, es por eso que no han dejado de laborar, pues si no laboran, no podrán comer.

Extreman medidas

Debido a que son parte de la población vulnerable ante el virus, las personas de la tercera edad extreman las medidas de sanidad para evitar contagios de Covid-19.

Aseguraron que no se quitan el cubrebocas desde que salen de sus casas y siempre cargan con gel antibacterial o líquidos sanitizantes.

Lo que les brinda una mayor seguridad es que ya están vacunados con las dos dosis. Incluso ya imprimieron su certificado de vacunación ahora que el municipio lo exige.

No creen en el Covid-19

Hay personas, como Gloria Navarro, que no creen en el Covid-19. Navarro asegura que las personas que supuestamente se contagian tienen padecimientos como gripe o dengue.

“Vivo solo y tengo que sacar para comer”: Feliciano Cárdenas Ochoa, Trabajador

Yo no he dejado de trabajar y no me ha pegado nada gracias a Dios, porque yo vivo solo y tengo que sacar para comer. Tengo 73 años y andamos muy bien. También estoy más tranquilo porque ya tengo mi credencial de vacunación, ya tengo las dos dosis.

Radicaba en Culiacán, allá estaba más fea la situación y no me pasó nada tampoco. Aquí ya tengo un año y no ha pasado nada estoy tranquilo. Llevo mis reglas casi no salgo, solo para trabajar. Cuando voy a un mandado porque tengo que salir, también me cuido. Tenemos que salir a trabajar, pero todo bien muy tranquilo.

Hay algunos familiares que se han contagiado; mi mamá, un hermano, pero yo nada, no soy enfermizo. Y eso que tenemos contacto con la gente que viene aquí. Yo me tengo que quitar el cubrebocas para pitar, pero después me lo vuelvo a poner.

Si vas a fiestas y te revuelves con más gente, le andas buscando ‘ruido al chicharrón’, deben de andar tranquilos para evitar contagios. Debemos cuidarnos mucho aunque estemos vacunados.

“Tenemos que trabajar para vivir”: Gregorio Zazueta, Cuidacoches

No me he enfermado ni me quiero enfermar porque el Covid es una enfermedad muy cara, además de ser muy difícil. Tengo 68 años y a esta edad somos los más vulnerables ante la pandemia.

Tratamos de cuidarnos mucho. En mi caso porque mi esposa está muy delicada, tiene plaquetas bajas, tiene varias enfermedades, entonces, si yo le llevo la enfermedad, nos vamos los dos. Me tengo que cuidar por los dos. Cuando llego a la casa me quito la ropa, me desinfecto con un líquido y después me baño.

Económicamente no nos va tan mal la gente nos está regalando dinerito a cambio de nuestro trabajo. No tengo de otra, tenemos que trabajar para comer, yo llevo el sustento a mi casa y por eso vengo a trabajar todos los días. Si da miedo pero la necesidad es más grande.

No tengo parientes que hayan muerto a causa del Covid-19. Ya tengo mis dos vacunas y eso me calma un poco. Esperemos que la situación mejore y pronto se termine esta enfermedad.

Vamos a seguir trabajando porque no tenemos otra opción, esperemos que todos se cuiden.

“Yo no creo en el Covid-19”: Gloria Navarro, Vendedora

Yo no creo en el Covid, más bien nos están manipulando. No nos pudieron matar con bombas, con tanques, y todo eso, entonces dijeron, vamos a taparle la boca y la nariz a todos los tontos.

Cuando traemos el cubrebocas estamos inhalando nuestras toxinas y eso va al pulmón, eso es lo que nos está causando tanta enfermedad. Yo no me pongo cubrebocas, aquí lo tengo porque bien enfadan los del Ayuntamiento, cuando vienen me lo pongo. Yo les digo que me enseñen la ley que me obliga a portar mi cubrebocas.

Ni siquiera sabemos si el cubrebocas que compramos está desinfectado. Debemos de ser personas pensantes. Tengo 80 años y jamás me he enfermado de gravedad, no me he contagiado y no he dejado de trabajar.

Las personas que se dicen que son positivas en realidad tienen la neumonía, el dengue, la gripe, todo eso es. Le tuvieron que poner un nombre, coronavirus, a toda esa enfermedad.

Creo que debemos de tomar precauciones para no agarrar otras enfermedades como la diabetes o la hipertensión, eso está peor.

