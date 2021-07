Advierten sanciones para quienes derrochen agua en Mazatlán

Sinaloa.- Personal del Departamento de Cultura del Agua de la Gerencia General de Jumapam realizó una jornada de sensibilización sobre el cuidado del agua en cinco asentamientos y el centro de la ciudad de Mazatlán, lugares de donde han llegado diversos reportes sobre desperdicio del vital líquido.

En cumplimiento a una de las funciones primordiales de la Junta Municipal de Agua Potable de Mazatlán (Jumapam), que es hacer copartícipe a la población en el uso sustentable y cuidado del agua, se visitaron los fraccionamientos Hacienda del Valle, La Foresta y San Jorge, la colonia Flores Magón y el centro histórico.

Entre los casos reportados destacan el uso del chorro de agua de la manguera para barrer las banquetas, lavar fachadas o el automóvil, el riego de calles para evitar el polvo y tirar a la calle el agua de las “alberquitas”.

Es importante señalar que en caso de reincidencia en el despilfarro del agua, Jumapam tiene facultades para aplicar sanciones económicas con base en la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, que en el Artículo 84 instituye las multas de 50 a 200 salarios mínimo si es usuario doméstico, y de 200 a 500 salarios mínimos a usuarios comerciales e industriales.

