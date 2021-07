Afinan últimos detalles en el malecón del Infiernillo en Mazatlán

Sinaloa.- El director de Obras Públicas, José Daniel Tirado Zamudio, informó que ya casi están listos los trabajos del malecón del estero de El Infiernillo, en Mazatlán. Incluso ya hay acceso a la vialidad para los mismos vecinos.

El funcionario comentó que todavía no hay una fecha concreta para la inauguración de la obra.

“Hasta ahorita no he recibido confirmación de la inauguración. Ya van varias semanas que dicen, esta semana se va a hacer, y por alguna razón no se ha llevado a cabo. Lo que es arroyo vehicular y banquetas ya está listo”, dijo José Daniel Tirado Zamudio.

Inversión

El proyecto de la avenida Circunvalación es una combinación de recursos por parte del Gobierno del Estado y el municipal de 30 millones de pesos. De este dinero, 10 millones aportó el gobierno local y el Estado el resto. Apenas ayer se terminó de instalar el alumbrado público.

El arquitecto explicó que tiene diversos beneficios, desde el embellecimiento del lugar, la pavimentación, pues los carros ya no se dañan.

La petición

Las familias de la mencionada avenida solicitan a las autoridades municipales que se instale una patrulla en conjunto con un comité de vecinos para evitar que se arroje basura al estero El Infiernillo como antes de los trabajos. Aseguran que tiraban todo tipo de residuos, escombros y hasta animales muertos.

Los habitantes de la zona esperan a que se inaugure en este mes la obra, pues desde hace años buscaban una rehabilitación a su avenida.

Datos

Se pavimentó con concreto hidráulico mil 151 metros de longitud. Contará con banquetas de 2 metros del lado de la zona habitacional, alumbrado público y rejillas pluviales en cada bocacalle con su respectiva descarga al estero.

