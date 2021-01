Agroindustria en Escuinapa mantiene su producción en almacén en espera que los mercados mejoren

Escuinapa.- La pandemia por Covid-19 ha generado que los mercados se paralicen en la comercialización de la producción de mango deshidratado, por lo que los empresarios de la agroindustria en Escuinapa, Sinaloa, se mantienen con su producción almacenada hasta en un 90 por ciento.

Ernesto Alfonso Rivera Valdez, productor y empresario de la agroindustria de Productos Rivera informó que la crisis sanitaria por el aumento de contagios de Covid-19 que se vive específicamente en Estados Unidos, que es su principal mercado ha paralizado los mercados, lo que los mantiene sin poder comercializar sus productos que tienen un valor agregado.

“En lo particular logramos deshidratar alrededor de 100 toneladas de mango, pero tengo el almacén en un 90 por ciento, no ha salido la producción; porque la pandemia (Covid-19) con sus nuevas cepas y la falta de vacuna en el extranjero (Estados Unidos) ha generado el aumento de contagios de una manera exponencial y no ha respondido en la demanda de nuestro producto”, expresó el empresario escuinapense.

Mencionó que se mantendrán a la expectativa de los mercados y en espera que la situación mejore para poder comercializar su producto en los próximos meses.

Respecto a la generación de empleos mencionó que sostuvieron alrededor de 200 a 250 empleos directos para el proceso de deshidratado.

“En la agroindustria tengo la fortuna de informar que trabajamos igual que en 2019, con nuestra producción y lo cercano, pero no como en 2017 que tuvimos una excelente producción con fruta de otros estados y nos permitió duplicar los empleos, pero el 2021 el panorama es incierto”, señaló.

Rivera Valdez dijo que económicamente vislumbran un panorama incierto para este 2021, en donde difícilmente se podrá recuperar la economía del país y la región.

“Las consecuencias económicas a nivel mundial serán aún más difíciles que en 2020, por lo que es importante que el sector agrícola nos mantengamos unidos para buscar estrategias regionales, nacionales y globalizadas que podamos ir trabajando”, expresó.

Hizo hincapié que indiscutiblemente 2021 será un año muy difícil y ni la vacuna para combatir el Covid-19 hará que se recupere tan rápidamente la economía, hay personas que están vendiendo su patrimonio por la cuestión de salud. “No es algo que se borrará de la noche a la mañana y que se pueda dar una voltereta de nuestra realidad como región”.

Añadió que las lluvias que se registraron durante el fin de año son benéficas para los mangos, pero aún dependen de las circunstancias climatológicas, ya que un factor importante es la sequía para registrar una buena o mala producción, aquí la importancia es darle un valor agregado a la fruta y eso se hace con nuevas ideas.