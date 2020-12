Agua de la presa Picachos y de Miravalles en Mazatlán no llega para todos

Mazatlán, Sinaloa.- La presa Picachos y el acueducto Miravalles no atienden la demanda de agua a todos los productores agrícolas y los ganaderos del municipio de Mazatlán.

Los pueblos de El Quelite y La Noria padecen por falta de agua para riego y están perdiendo cabezas de reses.

Reclaman agua

El ganadero José Antonio Rivera Lizárraga resaltó que la visita a Mazatlán del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la infraestructura hidráulica no beneficia a todos.

Los productores agrícolas en los márgenes del río Presidio, como El Walamo, Los Pozos y la ciudad de Mazatlán sí tendrá beneficios cuando reanuden la obra de la presa, ya que habrá canales de riego y tendrán suficiente líquido.

En esta visita del ejecutivo de la nación se le entregó un documento donde se le solicita una presa en el río Quelite para atender la demanda de agua para la agricultura.

Asimismo, para la ganadería, que se ha visto muy afectada por sequía que se enfrenta en la zona.

Esta situación también causa estragos al sector de ganaderos y a los demás ligados a esta actividad.

Los ganaderos y productores de los ranchos Las Tinajas, Chicuras y Mole, de La Noria, aseguran que se les está muriendo el ganado.

José Luis Salas, Lorenzo Salas y Conchita Tirado aseguran que no pueden sembrar por la falta de agua.

Las comunidades que habitan están cercanas a la presa Picachos y el acueducto, por lo que demandan agua para sus pueblos.

La autoridad debe ver de qué forma implementar una conexión para que les llegue agua.

La petición la plantearon al presidente del país en su visita de supervisión a la Picachos e inauguración del acueducto, el pasado sábado.

El Quelite y La Noria también pertenecen al municipio de Mazatlán y requieren del agua, insisten agricultores y ganaderos. De no atender este problema, los pueblos se quedarán solos, abundó José Luis Salas. Añadió que se están muriendo los hatos.

Si ya no siembran las tierras, no habrá alimento para el consumo de las familias. Pero sobre todo para vender, ya que traer el agua para riego sale caro y deja de ser rentable la actividad.

Confían

Mientras que productores agrícolas de la región de El Walamo ven con buenos ojos los beneficios que les puede dar la presa Picachos al reanudarse los trabajos, consideró Alejandro Barraza.

Añadió que en la referida comunidad hay alrededor de mil 500 hectáreas de temporal. No ha llovido, y como no hay agua para riego, no se aprovechan.

Se podría sembrar maíz, frijol y una gran variedad de productos.

Confían que la promesa de construirse los canales de riego se concrete y puede llegar suficiente líquido para la siembra.