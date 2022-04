Agustín y Rosario visitan Mazatlán con 40 años de pasión por el motociclismo

Sinaloa.- Agustín Cruz Estrada y Rosario comparten su pasión por el motociclismo desde hace más de 40 años. Desde que eran novios disfrutaban los paseos en moto. “Es muy bonito encontrar a alguien que tenga los mismos gustos que tú”, dijo el motociclista. “Tenemos 46 años de casados, más o menos. Tenemos toda una vida viajando en moto”, agregó Rosario de Cruz.

Testigo de su amor

Las motocicletas fueron testigos del amor de Agustín y Rosario, pues él “se la robó” a bordo del vehículo de dos ruedas. Desde entonces han viajado por todo el país. El matrimonio tuvo cuatro hijos, dos hombres y dos mujeres. Todos ya se casaron y les inculcaron amor por este deporte. Sus hijos salen menos por sus trabajos o porque a sus parejas no les apasionan las motos como a ellos.

Sin embargo, tienen el objetivo de regresar con toda la familia en la próxima edición de la Semana de la Moto en Mazatlán.

Es joyero, originario de Morelia, Michoacán. Hicieron 15 horas de camino con el fin de estar en esta fiesta que ofrecen en el puerto.

Este es primer año en que el matrimonio Cruz viene al puerto en estas fechas. Desde hace más de tres años habían intentado asistir, pero por problemas económicos y la pandemia tuvieron que cancelar los viajes.

Aunque les costó trabajo estar solos, encerrados en su casa, porque no estaban acostumbrados.

Toda una vida

Agustín Cruz comenzó su historia como motociclista desde sus 17 años. Actualmente tiene 63.

“Es una pasión que tengo desde chavo. Después de casado, a mis hijos les transmití lo mismo. Ellos también traen sus motos. Uno vive en Tabasco, tiene su motoclub allá. El que vive en Morelia también pertenece a un motoclub de Michoacán.”

Morelia es la tierra de los motociclistas, según Cruz, existen más de 60 motoclubes. “Miles de personas son fanáticas de esa actividad”, expresó Agustín.

Venció el miedo

Aunque ha tenido accidentes en su moto, Agustín no tiene miedo de seguirlas manejando.

Cada salida le piden a Dios que bendiga su camino y los proteja.

La pareja michoacana aseguró que seguirán visitando diferentes puntos del país. Mazatlán ha sido de sus destinos favoritos.

Entre risas comentaron que volverán a “echarle monedas al cochinito” para poder volver a este destino de sol y playa.

“Seguiremos con nuestra pasión. Es algo que disfrutamos mucho si lo hacemos juntos. Me siento muy bien con su compañía. Cuando no pueda manejar una moto, compraremos un triciclo de tres ruedas para seguir navegando, porque no queremos detenernos”, concluyó.

Los Datos

Maravillados

Rosario y Agustín revelaron que han quedado maravillados con la Semana de la Moto. Por este motivo, el próximo año buscarán regresar, pero con toda la familia. Han disfrutado las playas y la gastronomía de Mazatlán.

Parada

La parada obligatoria fue en el Monumento a Pedro Infante. Este luce a bordo de una moto. Para ellos es un homenaje a los motociclistas, por eso no dudaron en irse a tomar la fotografía del recuerdo. Si no lo hacían, era como no haber asistido al puerto.