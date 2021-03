Al alcalde interino de Mazatlán no le preocupa su currículum

Sinaloa.- La escolaridad no me preocupa, pues en realidad no he necesitado un título para saber lo que la ciudadanía necesita, señaló el presidente municipal provisional de Mazatlán, José Manuel Villalobos Jiménez, tras la difusión de su currículum en redes sociales donde indica haberse desempeñado como albañil y estudiar solamente la primaria.

El edil otorgó una entrevista a medios de comunicación, diferente a las ofrecidas por el Alcalde con licencia, Luis Guillermo Benítez Torres, que la mayoría de los cuestionamientos los contestaba en su arribo al Ayuntamiento.

Ayer, después de varias horas de espera, Villalobos Jiménez tuvo su primer acercamiento con representantes de los comunicadores en la sala de Cabildo, a quienes contestó cada una de las interrogantes.

A un día del nombramiento del Alcalde interino, en redes sociales fue difundido el curriculum del funcionario en el que se daba a conocer que solo había cursado la primaria y que en sus anteriores empleos se desempeñó como agricultor, maestro albañil, filarmónico y agente especial de investigaciones.

Tras los comentarios que han sido publicados en torno a dicho documento, el funcionario municipal, aseguró estar despreocupado por lo que digan respeto a sus estudios y los trabajos en los que ha estado al frente.

Aclaró, además de las labores y los conocimientos que aparecen registrados en su currículum, la política ha sido la carrera principal que lo ha llevado a ocupar cargos de elección popular.

“Yo siempre he trabajado en gestoría social desde que comenzamos trabajando, siempre con la frente en alto, por lo que no puedo negar de donde vengo y me siento orgulloso de estar aquí”.

La honestidad, comentó que ha sido un factor que lo ha llevado a estar en cargos de la política como la regiduría que ocupaba antes de haber sido elegido como Presidente Municipal provisional.