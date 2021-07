¡Al estilo Rocky Balboa! Alcalde de Escuinapa pide a la población cuidarse del Covid-19

Sinaloa.- A través de sus redes sociales Emmett Soto Grave, presidente municipal de Escuinapa hizo un llamado a los ciudadanos de este municipio sureño de Sinaloa, con un peculiar video en donde se le observa en la faceta de boxeador.

La mañana de este lunes 19 de julio, el presidente municipal compartió en redes sociales un video en donde está practicando del boxeo, con ropa deportiva y sus guantes, pegándole a un costal, dentro de la comodidad de su hogar.

En su mensaje el mandatario municipal recomienda a la población reforzar las medidas de prevención sanitaria, para evitar contraer el virus, que se ha disparado de manera alarmante en el municipio de Escuinapa.

“Como sea pero a seguirse moviendo, come sano y ejercítate, el Covid-19 no da tregua utiliza cubrebocas, no hagas fiestas, no tomes alcohol, no fumes, evita salir a la calle si no es necesario, y si sales toma tus precauciones sanitarias, guarda distancia entre las personas de 2 metros, no converses con nadie que no traiga cubrebocas, no saludes de mano, no abraces, tu higiene personal es prioritaria, en tu trabajo no te quites el cubrebocas para nada, utiliza el gel antibacterial de manera frecuente”, se lee textualmente en su mensaje difundido en redes sociales personales.

Escuinapa actualmente vive lo peor de la pandemia de Covid-19, los contagios se han disparado de manera alarmante, las cifras que ha emitido la Secretaría de Salud en tan solo los últimos dos días informó de 50 y 38 contagios, rebasando al municipio vecino de El Rosario. Actualmente Escuinapa supera los 205 casos positivos de Covid-19.

Saúl Acosta Alemán, secretario del Ayuntamiento informó que hasta la mañana del lunes permanecían a la espera de las acciones del Consejo de Salud en Sinaloa, para saber qué medidas de restricción se tomarán en los próximos días.

“Hoy sesiona el Consejo de Salud del Estado, estaremos a la espera de las nuevas disposiciones que se emitan”, expresó el secretario del Ayuntamiento de Escuinapa.

Las restricciones que se tienen por parte del Gobierno Municipal son: Se suspendieron los permisos para eventos masivos y deportivos, restricciones en la capacidad de los espacios públicos y de recreación como lo son las plazuelas de la localidad, las playas, y balnearios.

Permanecen los permisos por parte de Oficialía Mayor para fiestas familiares únicamente en salones; bares y cantinas se les permite su operación con capacidad del 50 por ciento.

No se contempla el cierre de la economía local, solo se reforzarán y exigirán respetar las medidas de prevención en locales y tiendas de autoservicio.

