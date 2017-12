Al recibir informe, critican opacidad y obras inconclusas

Mazatlán, Sinaloa.- En una ‘fugaz’ sesión de cabildo, el alcalde Fernando Pucheta presentó a regidores su primer informe de gobierno, sin que pudieran efectuarse comentarios en el pleno. Regidores hicieron un análisis previo de la administración, a la cual otorgaron calificación de 5 por falta de transparencia, obras inconclusas e inseguridad.

Obras inconclusas

El regidor por el PAN, Enrique Calderón, mencionó que de 27 proyectos estratégicos, ninguno se ha terminado. Están en avances del 20 al 80 por ciento, incluidas obras de la ciudad. Explicó que se contemplaban 6 mil 200 metros cuadrados para la creación de canchas de usos múltiples, 800 para centros comunitarios y 660 metros cuadrados para puentes vehiculares, sin que ninguno se haya realizado.

Además, de 285 mil metros cuadrados de nuevas pavimentaciones, solo se llevan 59 mil, sin que sean propias en su totalidad, y a su vez existen 40 casos jurídicos reservados.

Por lo anterior, el edil panista consideró el gobierno de Pucheta como opaco, con falta de transparencia en el uso de los recursos, mal gasto, proveedores inexistentes, falta de sensibilización y retraso en obras que han dejado a negocios y comerciantes sin trabajo.

“El municipio se ha colgado de las obras que vienen de Gobierno del Estado. Lo lamentable es que el municipio no se ha sensibilizado ni se ha preocupado por las obras, porque están todas inconclusas y mal hechas, de mala calidad en terminaciones y alumbrados.”

Piden transparencia

Los ediles pasistas se dijeron a favor de analizar el informe y solicitar a funcionarios que comparezcan. Mientras tanto, ambos calificaron el gobierno municipal con un 5 por opacidad y por considerar que aún falta mucho por hacer.

Giova Camacho, edil por el PAS, aseguró que hace falta disminuir la inseguridad, que se transparente el recurso municipal, obra pública propia, mejorar los servicios públicos y de agua potable.

La también regidora del PAS, Mónica Morales, dijo que esta administración ha sido un gobierno cerrado en el que no hay apertura para nadie.

El regidor priista Ricardo Ramírez consideró que Mazatlán se ha transformado con las obras en la ciudad y dijo sentirse orgulloso del trabajo que han hecho Fernando Pucheta y Quirino Ordaz.

Para entender... “Será un informe de realidades”

Pucheta aceptó que aunque se ha trabajado en seguridad, aún falta mayor capacitación, equipamiento y elementos. Comentó que las obras no se terminan todavía, pero aunque han existido retrasos e incumplimiento de constructoras, no quedarán inconclusas. “Será un informe serio, plagado de realidades y no de sueños como el logro de la compra de terreno para el nuevo panteón, además de la instalación de la funeraria DIF, el trabajo que han hecho IMJU, Immujer e Indem, el recorrido de 130 colonias hasta hoy, donde se busca dar atención a la ciudadanía. Además, se han ido saneando las finanzas y somos el primer municipio en entregar aguinaldos, así que son muchas las acciones que hay que compartir”, dijo.