Albergue de Isla del Bosque está al 50% de su capacidad

Escuinapa.- Jornaleros agrícolas se rehúsan a acatar el reglamento del albergue de Isla del Bosque, lo que ha generado que el ingreso de familia haya descendido hasta en un 50 por ciento, ya que en una de las clausulas se especifica que sus hijos no deben ser llevados al campo a trabajar y deben recibir educación informó Gabriela López Rodríguez.

La encargada del albergue de Isla del Bosque comentó que este espacio subsidiado por el gobierno municipal para su operación no está al 100 por ciento porque aún no hay trabajo en la producción agrícola de hortalizas, actualmente realizan labores de plantación, pero lo hacen con la gente local y con poca de jornaleros agrícolas que provienen de estado del sur del País

En estos momentos te puedo informar que el al albergue está en un 50 por ciento, aún no llegamos al 100. La capacidad de albergue de Isla del Bosque es de 68 cuartos, explicó López Rodríguez.

Comentó que en años anteriores en noviembre el albergue ya estaba a su máxima capacidad, pero en esta ocasión los jornaleros agrícolas se han rehusado a acatar el reglamento que rige a este edificio de gobierno, ya que se les exigen que los niños no sean llevados al campo a trabajar y es obligatorio que asistan a la escuela o preescolar.

"Hay un reglamento en albergue que en años anteriores no se aplicaba, pero este año yo lo hice por escrito y al momento en que llega una familia a solicitar la vivienda, se les explica las reglas que tienes que cumplir y una de ellas es que los niños en edad escolar deben recibir educación, ya que se cuenta con guardería, preescolar y primaria, por lo que esos niños no irán a los campos a trabajar. Hay muchos jornaleros que no han aceptado y por eso creo yo que no hemos registrado un 100 por ciento, porque no están de acuerdo principalmente que sus hijos reciban educación", explicó.

López Rodríguez mencionó que ha trabajado en concientizar a familias de jornaleros que viven fuera de albergue para que no lleven a sus hijos al campo y los manden a la escuela de este espacio, muchas de estas personas han accedido a que los pequeños reciban educación gratuita en preescolar y primaria que se encuentran al interior de este edificio.

El albergue a permanecido activo todo el año, se ha brindado el apoyo de vivienda a cinco familias que decidieron quedarse en el municipio para laborar en trabajos de levantamiento de plásticos en la región y en una empresa asiática que realiza la plantación de productos para su país, que se ubica en el municipio vecino de El Rosario.

La encargada de albergue informó que se encuentran a la espera de que arriben al municipio un mayor número de familias de jornaleros agrícolas provenientes de estados del sur del país, a mediados o finales de diciembre, ya que son las fechas en que se realizan los primeros cortes de chiles en la zona del valle de Escuinapa.